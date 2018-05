сегодня



Новое видео POWERFLO "The Grind", новое видео группы POWERFLO, в состав которой входят фронтмен BIOHAZARD Billy Graziadei и бывший басист/гитарист FEAR FACTORY Christian Olde Wolbers, а также рэпер Sen Dog из CYPRESS HILL, гитарист Rogelio Lozano из DOWNSET и барабанщик Fernando Schaefer, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Bring That Shit Back", выход которого намечен на первое июня на New Damage Records.















