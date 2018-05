сегодня



Видео с текстом от CLUTCH CLUTCH опубликовали официальное видео с текстом на песню "Gimme The Keys", взятую из нового альбома "Book Of Bad Decisions", релиз которого намечен на седьмое сентября на Weathermaker Music:



01. Gimme the Keys



02. Spirit of '76



03. Book of Bad Decisions



04. How to Shake Hands



05. In Walks Barbarella



06. Vision Quest



07. Weird Times



08. Emily Dickinson



09. Sonic Counselor



10. A Good Fire



11. Ghoul Wrangler



12. HB Is in Control



13. Hot Bottom Feeder



14. Paper & Strife



15. Lorelei









"Psychic Warfare" debuted at No. 11 on The Billboard 200 chart after shifting 26,000 equivalent album units in the week ending October 8, 2015.

















