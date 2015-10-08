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*Clutch*



19 май 2018 : 		 Видео с текстом от CLUTCH

22 апр 2018 : 		 Новый альбом CLUTCH выйдет в сентябре

27 фев 2018 : 		 CLUTCH пытаются придумать название альбома

28 янв 2018 : 		 CLUTCH завершили работу над альбомом

10 янв 2018 : 		 CLUTCH отправились в студию

22 июн 2017 : 		 Бокс-сет CLUTCH выйдет летом

16 июн 2017 : 		 CLUTCH исполнили новые песни

3 фев 2017 : 		 CLUTCH о ближайших планах

14 ноя 2016 : 		 CLUTCH начнут сочинять в начале 2017 года

7 окт 2016 : 		 Сборник CLUTCH выйдет на виниле

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления CLUTCH

1 авг 2016 : 		 Новое видео CLUTCH

8 июн 2016 : 		 Вокалист LAMB OF GOD присоединился на сцене к CLUTCH

20 май 2016 : 		 Гитарист CORROSION OF CONFORMITY присоединился на сцене к CLUTCH

16 апр 2016 : 		 CLUTCH выпустят винил с нереализованными песнями

3 дек 2015 : 		 Вокалист CLUTCH о парижских событиях

12 окт 2015 : 		 Успехи в чартах CLUTCH

29 июл 2015 : 		 Новое видео CLUTCH

9 июл 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CLUTCH

15 июн 2015 : 		 Новый альбом CLUTCH выйдет в третью неделю сентября

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления CLUTCH

20 май 2015 : 		 Новый альбом CLUTCH выйдет в сентябре

1 янв 2015 : 		 CLUTCH исполнили новые песни

11 май 2014 : 		 CLUTCH исполнили новую песню

17 апр 2014 : 		 Переиздание CLUTCH выйдет в июне

8 апр 2014 : 		 CLUTCH работают над альбомом

31 янв 2014 : 		 CLUTCH планируют выпуск сингла

14 ноя 2013 : 		 Видео с выступления CLUTCH

26 окт 2013 : 		 Концертный релиз CLUTCH выйдет в ноябре

20 сен 2013 : 		 Группа гитариста CLUTCH выпускает дебютную работу

15 сен 2013 : 		 Фронтмену CLUTCH сделают операцию

29 авг 2013 : 		 Новое видео CLUTCH

22 апр 2013 : 		 Акустика от CLUTCH

13 мар 2013 : 		 Видео с текстом от CLUTCH

5 фев 2013 : 		 Видео с текстом от CLUTCH

29 янв 2013 : 		 Видео с выступления CLUTCH

17 янв 2013 : 		 Вокалист CLUTCH на новом альбоме POLKADOT CADAVER

10 янв 2013 : 		 Новая песня CLUTCH

25 дек 2012 : 		 CLUTCH исполнили новый трек

19 дек 2012 : 		 Обложка нового альбома CLUTCH

16 окт 2012 : 		 Название нового альбома CLUTCH

15 авг 2012 : 		 CLUTCH начали работу над новым альбомом

23 июл 2012 : 		 CLUTCH исполнили новый трек

20 июн 2012 : 		 Вышел лимитированный сингл CLUTCH

17 апр 2012 : 		 CLUTCH исполнили новый трек

10 фев 2012 : 		 Винил CLUTCH выйдет в феврале

25 сен 2011 : 		 CLUTCH исполнили новый трек

26 авг 2011 : 		 CLUTCH и New Belgian Brewing выпускают именной сорт пива

30 май 2011 : 		 Первое акустическое выступление CLUTCH

12 мар 2011 : 		 Новая песня CLUTCH

9 фев 2011 : 		 Детали переиздания CLUTCH

1 фев 2011 : 		 Сниппет нового трека CLUTCH

9 янв 2011 : 		 Детали переиздания альбома CLUTCH

18 авг 2010 : 		 Переиздание CLUTCH выйдет с бонус-DVD

23 июн 2010 : 		 CLUTCH записывают акустический ЕР

4 май 2010 : 		 Трейлер нового DVD CLUTCH

7 апр 2010 : 		 Детали концертного DVD CLUTCH

27 ноя 2009 : 		 Предновогодние концерты CLUTCH будут записаны для предстоящего DVD

9 июл 2009 : 		 Новый альбом CLUTCH доступен для прослушивания целиком

18 май 2009 : 		 Новая песня от CLUTCH

9 апр 2009 : 		 Подробности о новом альбоме CLUTCH

24 мар 2007 : 		 CLUTCH удостоились звания классической рок-группы

11 апр 2006 : 		 CLUTCH: Легенды стоунер-рока в Москве

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Видео с текстом от CLUTCH

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CLUTCH опубликовали официальное видео с текстом на песню "Gimme The Keys", взятую из нового альбома "Book Of Bad Decisions", релиз которого намечен на седьмое сентября на Weathermaker Music:

01. Gimme the Keys

02. Spirit of '76

03. Book of Bad Decisions

04. How to Shake Hands

05. In Walks Barbarella

06. Vision Quest

07. Weird Times

08. Emily Dickinson

09. Sonic Counselor

10. A Good Fire

11. Ghoul Wrangler

12. HB Is in Control

13. Hot Bottom Feeder

14. Paper & Strife

15. Lorelei



CLUTCH: Lyric Video For New Song 'Gimme The Keys'

"Psychic Warfare" debuted at No. 11 on The Billboard 200 chart after shifting 26,000 equivalent album units in the week ending October 8, 2015.








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