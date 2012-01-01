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Лирик-видео IMMORTAL
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Музыканты METALLICA исполняют EUROPE
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все новости группы
Tremonti
19 май 2018
:
Акустика от TREMONTI
15 май 2018
:
Лирик-видео TREMONTI
17 апр 2018
:
Новое видео TREMONTI
7 апр 2018
:
Видео с текстом от TREMONTI
29 мар 2018
:
Обложка и трек-лист нового альбома TREMONTI
2 фев 2018
:
TREMONTI на Napalm Records
22 фев 2017
:
Новый альбом TREMONTI выйдет в 2018 году
19 мар 2016
:
Видео с текстом от TREMONTI
4 мар 2016
:
Фрагмент нового трека TREMONTI
20 фев 2016
:
Новый альбом TREMONTI выйдет в апреле
15 сен 2015
:
Видео с выступления TREMONTI
12 июн 2015
:
Концертное видео TREMONTI
31 мар 2015
:
TREMONTI планируют сразу два альбома
24 мар 2015
:
Видео с текстом от TREMONTI
18 мар 2015
:
Выход нового альбома TREMONTI отложен
4 мар 2015
:
Новый альбом TREMONTI выйдет в мае
11 фев 2015
:
Семплы новых песен TREMONTI
23 дек 2014
:
TREMONTI завершили запись
28 окт 2014
:
WOLFGANG VAN HALEN записывает бас для нового альбома TREMONTI
17 окт 2013
:
Видео с текстом LESLIE WEST с участием MARK TREMONTI
17 янв 2013
:
Новое видео TREMONTI
23 окт 2012
:
WOLFGANG VAN HALEN хочет продолжить сотрудничество с TREMONTI
9 окт 2012
:
Новое видео TREMONTI
8 окт 2012
:
Видео с выступления TREMONTI
1 окт 2012
:
TREMONTI исполнил ранее не издававшийся трек
26 сен 2012
:
Видео с выступления TREMONTI
19 сен 2012
:
Видео с выступления TREMONTI
17 сен 2012
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Видео с выступления TREMONTI с WOLFGANG'ом VAN HALEN'ом
6 сен 2012
:
Трейлер нового альбома TREMONTI
17 май 2012
:
Новое видео TREMONTI
сегодня
Акустика от
TREMONTI
Музыканты TREMONTI, Mark Tremonti и Eric Friedman, 16 мая были гостями WDHA's Coors Light Studio, где исполнили кавер-версию THE CARS "Just What I Needed" и "Take You ith Me" из альбома "A Dying Machine".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).