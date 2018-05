сегодня



Винилы DEATH выйдут летом Relapse Records объявили о том, что 20 июля состоится выход трех виниловых переизданий классических альбомов DEATH:



"Leprosy" 2xLP:



LP1



* Leprosy



* Born Dead



* Forgotten Past



* Left To Die



* Pull The Plug



* Open Casket



* Primitive Ways



* Choke On It



LP2



Leprosy - 9/23/87 Rehearsal



* Open Casket



* Choke On It



* Left To Die



* Left To Die - Take 2



Leprosy - 12/05/87 Rehearsal



* Left To Die



* Open Casket



* Pull The Plug



* Choke On It



* Born Dead



* Forgotten Past



"Individual Thought Patterns" 2xLP:



LP1



* Overactive Imagination



* In Human Form



* Jealousy



* Trapped In A Corner



* Nothing Is Everything



* Mentally Blind



* Individual Thought Patterns



* Destiny



* Out Of Touch



* The Philosopher



LP2



Live In Germany - April 13th, 1993



* Leprosy - Live In Germany - April 13th, 1993



* Suicide Machine - Live In Germany - April 13th, 1993



* Living Monstrosity - Live In Germany - April 13th, 1993



* Overactive Imagination - Live In Germany - April 13th, 1993



* Flattening Of Emotions - Live In Germany - April 13th, 1993



* Within The Mind - Live In Germany - April 13th, 1993



* In Human Form - Live In Germany - April 13th, 1993



* Lack Of Comprehension - Live In Germany - April 13th, 1993



* Trapped In A Corner - Live In Germany - April 13th, 1993



* Zombie Ritual - Live In Germany - April 13th, 1993



* Individual Thought Patterns - Studio Outtake



* The Exorcist - Studio Outtake



"The Sound Of Perseverance" 3xLP:



LP1 & 2



* Scavenger of Human Sorrow



* Bite The Pain



* Spirit Crusher



* Story To Tell



* Flesh And The Power It Holds



* Voice Of The Soul



* To Forgive Is To Suffer



* A Moment Of Clarity



* Painkiller (JUDAS PRIEST Cover)



LP3



* Spirit Crusher - 1998 Demos (No Bass)



* Flesh And The Power It Holds - 1998 Demos (No Bass)



* Voice Of The Soul - 1998 Demos (No Bass)



* Bite The Pain - 1998 Demos



* A Moment Of Clarity - 1998 Demos



* Story To Tell - 1998 Demos



* Scavenger Of Human Sorrow - 1998 Demos



* Bite The Pain - 1997 Demos



* Story To Tell - 1997 Demos



* A Moment Of Clarity - 1997 Demos



















