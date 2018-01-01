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*Flat Earth*



19 май 2018 : 		 Новое видео FLAT EARTH

13 фев 2018 : 		 Бывшие участники HIM и AMORPHIS в FLAT EARTH

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Новое видео FLAT EARTH

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"Blame", новое видео группы FLAT EARTH, в состав которой входят бывшие участники HIM Mikko "Linde" Lindström и Mika "Gas Lipstick" Karppinen, а также бывший басист AMORPHIS Niclas Etelävuori и вокалист POLANSKI Anttoni "Anthony" Pikkarainen, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего в этом году.



FLAT EARTH Feat. Former HIM And AMORPHIS Members: 'Blame' Video Released




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