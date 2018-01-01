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Новое видео FLAT EARTH "Blame", новое видео группы FLAT EARTH, в состав которой входят бывшие участники HIM Mikko "Linde" Lindström и Mika "Gas Lipstick" Karppinen, а также бывший басист AMORPHIS Niclas Etelävuori и вокалист POLANSKI Anttoni "Anthony" Pikkarainen, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего в этом году.















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