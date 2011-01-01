Новая песня GHOST

GHOST в сторис официального аккаунта в Instagram представили видео с участием Sister Imperator, Chris Jericho, Kirk Hammett, Charlie Benante, Mike Mckenna, Aleister Black, Jessica Pimentel, Chino Moreno, Josh Barnett, Bethany Cosentino, Phil Anselmo, Young Sister Imperator и Matt Shadows на новую песню "Dance Macabre".
Toney Moon
Exterminator
Toney Moon
Hellg
Среди моих знакомых, есть те, кто был в восторге от них, когда эта группа появилась. Но я никак не могу понять, чем же эта группа столь примечательна...
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