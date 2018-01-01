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*The Odious Construct*



23 окт 2018 : 		 Новая песня THE ODIOUS CONSTRUCT

16 авг 2018 : 		 Новый ЕР THE ODIOUS CONSTRUCT выйдет осенью

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Новая песня THE ODIOUS CONSTRUCT

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"Shrine Of The Obscene", новая песня группы THE ODIOUS CONSTRUCT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Shrine Of The Obscene", выход которого состоялся 12 октября:

“Vortex Of Self”
“Descension”
“They Came Through The Mirrors”
“Cyanide Eyes”
“Shrine Of The Obscene”

THE ODIOUS CONSTRUCT Streaming Title Track From Upcoming Shrine Of The Obscene EP







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