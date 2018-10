сегодня



Новая песня THE ODIOUS CONSTRUCT "Shrine Of The Obscene", новая песня группы THE ODIOUS CONSTRUCT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Shrine Of The Obscene", выход которого состоялся 12 октября:



“Vortex Of Self”

“Descension”

“They Came Through The Mirrors”

“Cyanide Eyes”

“Shrine Of The Obscene”

















