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*Terror*



14 сен 2018 : 		 Новая песня TERROR

10 авг 2018 : 		 Новая песня TERROR

4 июн 2018 : 		 Новый альбом TERROR выйдет осенью

10 янв 2018 : 		 TERROR работают над новым альбомом

30 апр 2017 : 		 Новый ЕР TERROR доступен для прослушивания

25 мар 2017 : 		 Новое видео TERROR

10 мар 2017 : 		 Новый ЕР TERROR выйдет весной

7 дек 2016 : 		 TERROR на PURE NOISE RECORDS

23 май 2016 : 		 Новое видео TERROR

20 ноя 2015 : 		 Новое видео TERROR

7 авг 2015 : 		 Новый альбом TERROR доступен для прослушивания

1 авг 2015 : 		 Новое видео TERROR

20 май 2015 : 		 Новая песня TERROR

7 окт 2014 : 		 Новое видео TERROR

1 июл 2013 : 		 Видео с выступления TERROR

15 май 2013 : 		 Новое видео TERROR

4 апр 2013 : 		 Новое видео TERROR

19 мар 2013 : 		 Фрагмент нового трека TERROR

19 фев 2013 : 		 Новое видео TERROR

13 фев 2013 : 		 Новая песня TERROR

17 янв 2013 : 		 TERROR на VICTORY RECORDS

21 дек 2012 : 		 Новый альбом TERROR выйдет в 2013-м году

24 окт 2012 : 		 TERROR исполнили новую песню

2 авг 2012 : 		 TERROR отменили концерт в Чехии в знак поддержки RANDY BLYTHE'a

9 июн 2012 : 		 Документальный фильм от TERROR

7 апр 2012 : 		 Детали нового релиза TERROR

24 янв 2012 : 		 Новое видео TERROR

8 дек 2011 : 		 TERROR начнут запись в мае

9 сен 2011 : 		 Трейлер нового DVD TERROR

1 сен 2011 : 		 Детали DVD TERROR

25 авг 2011 : 		 Новое видео TERROR

9 мар 2011 : 		 Новое видео TERROR

10 янв 2011 : 		 Новое видео TERROR

17 сен 2010 : 		 Новое видео TERROR

23 авг 2010 : 		 Видео с выступления TERROR

16 авг 2010 : 		 Семплы с нового альбома TERROR

28 июл 2010 : 		 Новый сингл TERROR

9 июл 2010 : 		 Детали нового альбома TERROR

1 июл 2010 : 		 Новая песня TERROR

18 июн 2010 : 		 Дата выхода нового альбома TERROR

15 апр 2010 : 		 TERROR начали запись альбома

26 янв 2009 : 		 TERROR сменили гитариста

5 авг 2008 : 		 Лучшее от TERROR

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|||| 14 сен 2018

Новая песня TERROR

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"Spirit Of Sacrifice", новая песня группы TERROR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Total Retaliation", выход которого запланирован на 28 сентября на Pure Noise Records.



Listen To New TERROR Song 'Spirit Of Sacrifice'








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