14 сен 2018



Новое видео WOLFHEART "The Saw", новое видео группы WOLFHEART, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Constellation Of The Black Light", выход которого намечен на 28 сентября на Napalm Records:



01. Everlasting Fall



02. Breakwater



03. The Saw



04. Forge With Fire



05. Defender



06. Warfare



07. Valkyrie























