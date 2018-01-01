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Новая песня JOAN JETT AND THE BLACKHEARTS "Fresh Start", новая песня JOAN JETT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из документального фильма "Bad Reputation", выход которого состоялся в ограниченном прокате в конце сентября. Премьера фильма прошла в январе на Sundance Film Festival, режиссёрами были Kevin Kerslake, а автором сценария — Joel Marcus.



















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