Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Я не общаюсь с ACCEPT» [30]
*Новое видео BEHEMOTH [25]
*MICHAEL SCHENKER: «UFO и SCORPIONS просто дурачат народ объявлениями о... [21]
*Наш канал на Яндекс Дзен [21]
*DARKTHRONE работают над новым альбомом [13]
*
[= ||| все новости группы



*Devll's Hand*



14 сен 2018 : 		 Вокалист LAST IN LINE в DEVIL'S HAND

| - |
|||| 14 сен 2018

Вокалист LAST IN LINE в DEVIL'S HAND

*
zoom
*
* *
"Falling In", новая песня нового хард-рокового проекта DEVIL'S HAND, в состав которой входит известный автор песен и гитарист Mike Slamer и вокалист LAST IN LINE Andrew Freeman, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из одноименного дебютного альбома, выход которого намечен на седьмое декабря на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. We Come Alive

02. Falling In

03. One More Time

04. Another Way To Fly

05. Drive Away

06. Justified

07. Rise Above It All

08. Devil's Hand

09. Unified

10. Heartbeat Away

11. Push Comes To Shove



LAST IN LINE's ANDREW FREEMAN Teams Up With MIKE SLAMER For DEVIL'S HAND Project






Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 448

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Talco Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,31715297698975    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом