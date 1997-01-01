Вокалист LAST IN LINE в DEVIL'S HAND

"Falling In", новая песня нового хард-рокового проекта DEVIL'S HAND, в состав которой входит известный автор песен и гитарист Mike Slamer и вокалист LAST IN LINE Andrew Freeman, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из одноименного дебютного альбома, выход которого намечен на седьмое декабря на Frontiers Music Srl.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).