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*Saxon*



14 сен 2018 : 		 Переиздание SAXON выйдет осенью

27 авг 2018 : 		 Вокалист SAXON: «Наша новая пластинка отлично продаётся»

21 июл 2018 : 		 Специальное издание SAXON выйдет осенью

20 июл 2018 : 		 SAXON выпустят специальную туровую версию альбома "Thunderbolt"

27 июн 2018 : 		 Вокалист SAXON работает с гитаристом OPETH

2 июн 2018 : 		 Новое видео SAXON

28 май 2018 : 		 Возможное название сольного альбома вокалиста SAXON

17 май 2018 : 		 Переиздания SAXON выйдут весной

6 апр 2018 : 		 У вокалиста SAXON есть семь песен для сольного альбома

16 мар 2018 : 		 Новое видео SAXON

1 мар 2018 : 		 Видео с выступления SAXON

20 фев 2018 : 		 Фронтмен SAXON сказал, что туры с голограммами мёртвых музыкантов — это неправильно

23 янв 2018 : 		 Посвящение MOTÖRHEAD от SAXON

22 янв 2018 : 		 Вокалист SAXON: «Новый альбом придётся по вкусу современному уху!»

30 ноя 2017 : 		 Новое видео SAXON

14 ноя 2017 : 		 Рассказ об антологии SAXON

7 ноя 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома SAXON

8 окт 2017 : 		 SAXON завершили сведение

30 сен 2017 : 		 SAXON завершили запись

19 сен 2017 : 		 Сборник лучшего от SAXON

8 июл 2017 : 		 Трейлер нового релиза SAXON

22 июн 2017 : 		 Бокс-сет SAXON выйдет летом

16 июн 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SAXON

15 июн 2017 : 		 Новый альбом SAXON выйдет зимой

3 июн 2017 : 		 SAXON обокрали в Швеции

12 апр 2017 : 		 Вокалист SAXON о том, почему они не стали так же круты, как IRON MAIDEN

20 мар 2017 : 		 Новый альбом SAXON выйдет зимой

21 дек 2016 : 		 SAXON исполнили MOTÖRHEAD

29 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD SAXON

8 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD SAXON

30 сен 2016 : 		 В новый альбом SAXON войдёт песня-посвящение лидеру MOTÖRHEAD

16 сен 2016 : 		 Трейлер нового релиза SAXON

15 сен 2016 : 		 SAXON начали работу над альбомом

13 сен 2016 : 		 Трейлер бокс-сета SAXON

2 сен 2016 : 		 Концертный релиз SAXON выйдет осенью

16 авг 2016 : 		 Концертные записи SAXON выйдут в виде бокс-сета

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SAXON

25 мар 2016 : 		 Участники MOTÖRHEAD выступят вместе с SAXON

23 мар 2016 : 		 Специальный релиз SAXON

8 мар 2016 : 		 Вокалист SAXON о новом бокс-сете

28 янв 2016 : 		 Трейлер винилового бокс-сета SAXON

19 янв 2016 : 		 Виниловый бокс-сет SAXON выйдет в марте

7 дек 2015 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD присоединился на сцене к SAXON

19 ноя 2015 : 		 SAXON выпустят специальную футболку из-за событий в Париже

15 окт 2015 : 		 EPK от SAXON

7 окт 2015 : 		 Видео с текстом от SAXON

11 сен 2015 : 		 Вокалист SAXON: «Мы сохраняем дух 1980-х, но звучим современно»

24 авг 2015 : 		 Вокалист SAXON о новом альбоме

1 авг 2015 : 		 Новое видео SAXON

27 июл 2015 : 		 Видео с выступления SAXON

21 июл 2015 : 		 Барабанщик SAXON и гитарист METAL CHURCH в новом проекте

29 май 2015 : 		 Новый альбом SAXON выйдет осенью

18 фев 2015 : 		 Барабанщик SAXON полностью выздоровел

6 фев 2015 : 		 Видео с выступления SAXON с участием сына UDO

16 янв 2015 : 		 BIFF BYFORD о новых песнях SAXON

15 янв 2015 : 		 Переиздания SAXON выйдут в феврале

3 янв 2015 : 		 Барабанщик SAXON опубликовал послание из больницы

1 янв 2015 : 		 Сын UDO DIRKSCHNEIDER'a поможет SAXON

25 дек 2014 : 		 Вокалист SAXON: «Очень важно быть музыкально непредсказуемыми»

25 дек 2014 : 		 Барабанщик SAXON идёт на поправку

12 дек 2014 : 		 Барабанщика SAXON повторно прооперировали

12 дек 2014 : 		 Переиздания SAXON выйдут в феврале

11 дек 2014 : 		 У барабанщика SAXON выявлена церебральная аневризма

10 дек 2014 : 		 Барабанщик SAXON в больнице

17 ноя 2014 : 		 SAXON начнут запись в январе

7 окт 2014 : 		 Концертный релиз SAXON выйдет в ноябре

16 сен 2014 : 		 SAXON начали работу над новым материалом

1 сен 2014 : 		 Вокалист SAXON в THE SCINTILLA PROJECT

12 авг 2014 : 		 Лидер MEGADETH присоединился на сцене к SAXON

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления SAXON

23 фев 2014 : 		 Концертный релиз SAXON выйдет в марте

16 янв 2014 : 		 Видео с текстом от SAXON

27 ноя 2013 : 		 Новое видео SAXON

22 ноя 2013 : 		 Новый альбом SAXON доступен для прослушивания

18 ноя 2013 : 		 EPK от SAXON

13 ноя 2013 : 		 В 2014-м году SAXON будут исполнять композиции из первых шести альбомов

12 ноя 2013 : 		 Семплы из акустического релиза SAXON

17 окт 2013 : 		 Классика SAXON вышла на виниле

28 сен 2013 : 		 Обложка нового релиза SAXON

24 сен 2013 : 		 SAXON переработали собственную классику

6 авг 2013 : 		 DORO PESCH присоединилась к SAXON на сцене

30 мар 2013 : 		 Видео с выступления SAXON

20 мар 2013 : 		 Фронтмен SAXON: «Мне нравится сочинять музыку, а не репетировать старый материал»

27 фев 2013 : 		 SAXON целиком исполнят альбом 'Denim & Leather' на 'Full Metal Cruise'

25 фев 2013 : 		 Новое видео SAXON

18 фев 2013 : 		 EPK от SAXON

13 фев 2013 : 		 Выход нового альбома SAXON отложен

17 ноя 2012 : 		 Детали нового альбома SAXON

30 окт 2012 : 		 SAXON выпустят "Heavy Metal Thunder - The Movie" в декабре

17 окт 2012 : 		 SAXON завершили сведение альбома

25 сен 2012 : 		 SAXON начинают сведение нового альбома вместе с Andy Sneap'ом

28 авг 2012 : 		 SAXON завершили запись альбома

1 июн 2012 : 		 SAXON отменили выступление из-за болезни вокалиста

9 май 2012 : 		 SAXON - The EMI-Years

4 май 2012 : 		 ANDY SNEAP будет сводить новую работу SAXON

31 мар 2012 : 		 Музыканты SAXON о новом концертном релизе

31 мар 2012 : 		 SAXON выпустят новый альбом в начале следующего года

24 мар 2012 : 		 Музыканты SAXON о новом концертном релизе

20 мар 2012 : 		 Музыканты SAXON о новом концертном релизе

28 фев 2012 : 		 Превью нового концертаного релиза SAXON

24 фев 2012 : 		 Фестивальное выступления SAXON на радио

20 фев 2012 : 		 SAXON продолжают работу над новым материалом

26 янв 2012 : 		 SAXON готовятся к новому альбому

7 янв 2012 : 		 Видео с выступления SAXON

12 ноя 2011 : 		 SAXON выпустят концертный DVD

21 сен 2011 : 		 Новое видео SAXON

8 авг 2011 : 		 Фронтмэн SAXON не заинтересован в реюнионе со старыми участниками

6 авг 2011 : 		 Новое видео SAXON

5 авг 2011 : 		 Американское издание "Call To Arms" SAXON выйдет с бонус-диском

17 июн 2011 : 		 SAXON представили новый трек

14 июн 2011 : 		 DORO PESCH присоединилась на сцене к SAXON

10 июн 2011 : 		 Новое видео SAXON

22 май 2011 : 		 Новый альбом SAXON выйдет в июне

18 апр 2011 : 		 SAXON собираются работать вместе с Польским филармоническим оркестром

8 апр 2011 : 		 SAXON исполнили два новых трека

8 апр 2011 : 		 SAXON представили новый трек

18 мар 2011 : 		 Новая песня SAXON

15 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SAXON

14 фев 2011 : 		 Клавишник DEEP PURPLE на новом альбоме SAXON

11 фев 2011 : 		 Участники SAXON о Гэри Муре

10 фев 2011 : 		 SAXON предлагает фанатам принять участие в альбоме

23 дек 2010 : 		 Фронтмен SAXON провёл время с LADY GAGA

12 ноя 2010 : 		 Новый альбом SAXON

24 мар 2010 : 		 Детали нового DVD SAXON

16 мар 2010 : 		 Басист SAXON пропустит турне

28 дек 2009 : 		 Поздравления от SAXON

14 ноя 2009 : 		 Выход документального фильма о SAXON перенесен на март

9 июн 2009 : 		 Альбом SAXON "Metalhead" вышел на виниле

8 апр 2009 : 		 Вокалист SAXON: «Выступить с METALLICA было крутo!»

19 фев 2009 : 		 SAXON выпустят памятный сингл "747 (Strangers In The Night)"

9 фев 2009 : 		 Старые записи SAXON доступны для скачивания

2 фев 2009 : 		 SAXON сняли новое видео

18 дек 2008 : 		 Новое видео от SAXON

18 ноя 2008 : 		 Доступны семплы с нового альбома SAXON

1 окт 2008 : 		 SAXON раскрыли название и трек-лист нового альбома

29 май 2008 : 		 SAXON записывают новый альбом

19 окт 2007 : 		 Новое видео SAXON с Лемми и Энди Дерисом

17 окт 2007 : 		 Концерт SAXON в Москве перенесен

5 окт 2007 : 		 SAXON: подробности о новом двойном DVD

7 июн 2007 : 		 Новое видео от SAXON

9 апр 2007 : 		 Новое видео SAXON

19 янв 2007 : 		 SAXON: подробности релиза 'The Inner Sanctum'

16 янв 2007 : 		 Выходит сборник лучших песен SAXON

4 янв 2007 : 		 SAXON выпустят сингл с нового альбома

20 дек 2006 : 		 Новый альбом SAXON выйдет в марте

30 мар 2006 : 		 SAXON: "The Eagle Has Landed Pt. III" в июне

15 июн 2004 : 		 SAXON назвали новый альбом

19 сен 2002 : 		 Новые MP3 от SAXON

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Переиздание SAXON выйдет осенью

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Десятого октября состоится выход переиздания первого концертного релиза SAXON, "The Eagle Has Landed", бонусами на котором будут концертные записи, сделанные в 1981-1982 года в Hammersmith Odeon.

Трек-лист:

01. Motorcycle Man

02. 747 Strangers In The Night

03. Princess Of The Night

04. Strong Arm Of The Law

05. Heavy Metal Thunder

06. 20,000 Ft

07. Wheels Of Steel

08. Never Surrender

09. Fire in The Sky

10. Machine Gun

CD Bonus Tracks - Live At Hammersmith Odeon 1981-1982:

11. And The Bands Played On

12. See The Light Shining

13. Frozen Rainbow

14. Midnight Rider

15. Dallas 1PM

16. Hungry Years



SAXON's 'The Eagle Has Landed' To Be Reissued With Bonus Tracks




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