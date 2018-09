14 сен 2018



Переиздание SAXON выйдет осенью Десятого октября состоится выход переиздания первого концертного релиза SAXON, "The Eagle Has Landed", бонусами на котором будут концертные записи, сделанные в 1981-1982 года в Hammersmith Odeon.



Трек-лист:



01. Motorcycle Man



02. 747 Strangers In The Night



03. Princess Of The Night



04. Strong Arm Of The Law



05. Heavy Metal Thunder



06. 20,000 Ft



07. Wheels Of Steel



08. Never Surrender



09. Fire in The Sky



10. Machine Gun



CD Bonus Tracks - Live At Hammersmith Odeon 1981-1982:



11. And The Bands Played On



12. See The Light Shining



13. Frozen Rainbow



14. Midnight Rider



15. Dallas 1PM



16. Hungry Years















