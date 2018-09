17 сен 2018



Новая песня NATTRAVNEN "Suicidium, The Seductress Of Death", новая песня группы NATTRAVNEN, в состав которой входят Kam Lee (Massacre, Death/Mantas, The Grotesquery, Bone Gnawer) и Jonny Pettersson (Wombbath, Ashcloud, Just Before Dawn), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Kult Of The Raven":



"The Night Of The Raven"

"Suicidium, The Seductress Of Death"

"Corvus Corax Crown"

"Upon The Sound Of Her Wings"

"Return To Nevermore"

"From The Haunted Sea"

"The Anger Of Despair When Coping With Your Death"

"Kingdom Of The Nattravnen"

"Kult Av Ravnen"





Label Sampler 2018 by Transcending Obscurity Records









