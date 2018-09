13 сен 2018



KORN отыграли первый концерт в рамках юбилея "Follow The Leader" 12 сентября KORN отыграли первый концерт в рамках юбилея "Follow The Leader":



01. It's On!



02. Freak On A Leash



03. Got The Life



04. Dead Bodies Everywhere (performed for first time since 2014)



05. B.B.K. (first time since 1999)



06. Reclaim My Pride (first time since 1998)



07. Justin (live debut)



08. Blind



09. Clown



10. Somebody Someone



11. Falling Away From Me



12. Coming Undone



13. Y'all Want A Single



14. 4 U



15. Make Me Bad



16. Here To Stay



17. My Gift To You (first time since 2003)















































+14 -4



( 3 )





просмотров: 1706