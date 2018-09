14 сен 2018



IN EXTREMO отменили концерты в России

Немецкие фолк-металлисты IN EXTREMO решили перенести концерты в России, запланированные в сентябре в Москве и Санкт-Петербурге. Они опубликовали следующее сообщение на своем сайте:



«Дорогие фанаты In Extremo из России, Украины и Беларуси! Подготовка к грядущим концертам в ваших прекрасных странах уже шла полным ходом и вся группа уже предвкушала отличное времяпрепровождение в вашей компании, но из-за сложившихся обстоятельств мы вынуждены перенести запланированные концерты на следующий год. Причиной этого нелегкого решения стали проблемы со здоровьем у нашего Басти, требующие срочного вмешательства, которое нельзя откладывать дальше. Во время прошедших летних фестивалей он получил повреждение легких, в результате чего развился пневмоторакс, который нужно срочно оперировать, чтобы избежать серьезных проблем в будущем.



Отправиться в тур с такой травмой означало бы рисковать жизнью Басти, поэтому у нас просто не остается другого выбора. Отыграть концерты без него или с какой-то заменой для нашей Семерки тоже не вариант. Мы немедленно займемся вопросами, связанными с переносом концертов, и сразу же сообщим вам, как только появятся какие-то новости.



Вся новая информация будет своевременно публиковаться здесь. Басти передает вам всем большой привет и безумно сожалеет, что так получилось. Он очень постарается побыстрее вернуться в строй и наверстать упущенное! С наисердечнейшими приветами, ваша 7ка»





