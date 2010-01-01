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*In Extremo*



14 сен 2018 : 		 IN EXTREMO отменили концерты в России

24 июл 2017 : 		 Сборник лучшего от IN EXTREMO

28 окт 2016 : 		 Новое видео IN EXTREMO

16 сен 2016 : 		 IN EXTREMO выступят в Москве с казачьим хором

12 июл 2016 : 		 Новое видео IN EXTREMO

22 дек 2015 : 		 Название нового альбома IN EXTREMO

26 авг 2015 : 		 Новое видео IN EXTREMO

1 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления IN EXTREMO

11 июн 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления IN EXTREMO

13 сен 2013 : 		 Новое видео IN EXTREMO

5 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления IN EXTREMO

22 апр 2012 : 		 Новый DVD IN EXTREMO

2 янв 2012 : 		 IN EXTREMO в акустике

26 сен 2011 : 		 Новое видео IN EXTREMO

20 сен 2011 : 		 IN EXTREMO выступят с оркестром на Wacken'e

4 май 2011 : 		 Новое видео IN EXTREMO

15 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IN EXTREMO

13 дек 2010 : 		 Новый альбом IN EXTREMO выйдет феврале

16 ноя 2010 : 		 Новый альбом IN EXTREMO выйдет в апреле

15 фев 2007 : 		 Автограф-сессия IN EXTREMO

30 ноя 2006 : 		 IN EXTREMO выпустят юбилейный альбом

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|||| 14 сен 2018

IN EXTREMO отменили концерты в России

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zoom
Basti
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Немецкие фолк-металлисты IN EXTREMO решили перенести концерты в России, запланированные в сентябре в Москве и Санкт-Петербурге. Они опубликовали следующее сообщение на своем сайте:

«Дорогие фанаты In Extremo из России, Украины и Беларуси! Подготовка к грядущим концертам в ваших прекрасных странах уже шла полным ходом и вся группа уже предвкушала отличное времяпрепровождение в вашей компании, но из-за сложившихся обстоятельств мы вынуждены перенести запланированные концерты на следующий год. Причиной этого нелегкого решения стали проблемы со здоровьем у нашего Басти, требующие срочного вмешательства, которое нельзя откладывать дальше. Во время прошедших летних фестивалей он получил повреждение легких, в результате чего развился пневмоторакс, который нужно срочно оперировать, чтобы избежать серьезных проблем в будущем.

Отправиться в тур с такой травмой означало бы рисковать жизнью Басти, поэтому у нас просто не остается другого выбора. Отыграть концерты без него или с какой-то заменой для нашей Семерки тоже не вариант. Мы немедленно займемся вопросами, связанными с переносом концертов, и сразу же сообщим вам, как только появятся какие-то новости.

Вся новая информация будет своевременно публиковаться здесь. Басти передает вам всем большой привет и безумно сожалеет, что так получилось. Он очень постарается побыстрее вернуться в строй и наверстать упущенное! С наисердечнейшими приветами, ваша 7ка»



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Oloir
14 сен 2018, 18:08		блееееее((((((

Flaming
15 сен 2018, 14:33		Басти стал первым в мире с диагнозом "передозировка марихуаной"
)))


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