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*The Jimi Hendrix Experience*



14 сен 2018 : 		 Переиздание JIMI HENDRIX EXPERIENCE выйдет осенью

26 июн 2013 : 		 Концертный релиз JIMI HENDRIX EXPERIENCE выйдет в июле

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Переиздание JIMI HENDRIX EXPERIENCE выйдет осенью

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9 ноября на Legacy Recordings в честь 50-летия с момента выхода состоится выпуск юбилейной версии классического альбома JIMI HENDRIX EXPERIENCE "Electric Ladyland", который будет доступен в вариантах 3CD/1 Blu-ray или 6LP/1 Blu-ray. Оба издания будут включать оригинальный альбом с ремастерингом от Bernie Grundman'a с оригинальных аналоговых лент. Специально для винила он подготовил особый трансфер напрямую на винил. Кроме того, в издание войдут "Electric Ladyland: The Early Takes", сборник ауттейков и демо того периода, а также новый микс классического альбома в формате 5.1, созданный звукорежиссёром Джими, Eddie Kramer'ом. Впервые у слушателей будет возможность оценить оригинальные стереомиксы в варианте без сжатия в формате высокого разрешения 24 бит/96 kHz.

"Jimi Hendrix Experience: Live At the Hollywood Bowl 9/14/68", часть официальных бутлегов Experience Hendrix's Dagger Records, — ещё один эксклюзивный компонент. Ранее не выпускавшаяся запись даст возможность оценить состояние группы за несколько недель до выпуска "Electric Ladyland". Blu-ray также будет включать хорошо принятый критиками документальный фильм "At Last… The Beginning: The Making Of Electric Ladyland".

"Electric Ladyland Deluxe Edition" также будет включать 48-страничную книгу с рукописной лирикой Джими, стихами и инструкциями к его лейблу, а также ранее не публиковавшиеся фотографии с процесса работы над альбомом, снятые лично Eddie Kramer'ом.



JIMI HENDRIX EXPERIENCE








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

sergej3105
14 сен 2018, 15:31		Давненько Джими ничего нового не делал ! Ждёмс !


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