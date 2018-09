14 сен 2018



Новая песня UNLEASH THE ARCHERS UNLEASH THE ARCHERS опубликовали официальное видео с текстом на композицию "Ten Thousand Against One", которая взята из альбома "Apex", выпущенного на Napalm Records:



“Awakening”

“Shadow Guide”

“The Matriarch”

“Cleanse The Bloodlines”

“The Coward's Way”

“False Walls”

“Ten Thousand Against One”

“Earth And Ashes”

“Call Me Immortal”

“Apex”

























просмотров: 667