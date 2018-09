Выходят два релиза DOPE

, Acoustic Adult Oriented Alternative Ambient Angry Art Atmospheric Avantgarde Battle Black Blues Brutal Christian Classic Country Cyber Dark Death Doom Drone Electro Epic Ethereal Ethno Extreme Fantasy Folk Funk Fusion Future Glam Gore Gothic Grind Grunge Hard Heavy Horror Indie Industrial Instrumental J Jazz Math Medieval Melodic Metal Modern Neo Neoclassic New Noise Nu Pagan Pop Post Power Progressive Psychedelic Punk Rap Ritual Rock Ska Sludge Space Speed Stoner Symphonic Synth Technical Thrash Trip Viking

14 2018 : DOPE

23 2017 : DOPE

9 2017 : - MINISTRY DOPE

25 2016 : DOPE

16 2016 : DOPE

17 2016 : DOPE

19 2016 : DOPE

29 2014 : DOPE STEAMHAMMER/SPV

DOPE 14 Cleopatra Records DOPE, "Live From Russia", 2015 - - -, 21 "The Early Years".



- Live From Russia:



Flat Line

Pig Society

Debonair

Everything Sucks

You Spin Me Round (Like A Record)

Take Your Best Shot

Now Or Never / What About

Stop

Bitch

Bring It On

Motivation

Survive

No Way Out

Addiction

Violence

Rebel Yell

Die MF Die

Im Back

Sick

Burn

Fuck Tha Police



The Early Years: New York City 1997 / 1998:



Shit Life

Spine For You

Same Old Story

Voodoo Crush

Little Fish

Wish

Wake Up

Pig Society

Pseudo Trash

Debonair

I Am Nothing

America The Pitiful

Kimberlys Ghost

One Fix

Sick

Everything Sucks

City Tonight

Dead Men Walking

Fuck Tha Police













: 532