14 сен 2018



Новый альбом BRANT BJORK доступен для прослушивания Легендарный американский вокалист, автор песен, мультиинструменталист и основатель KYUSS, BRANT BJORK выпустит новую работу, получившую название "Mankind Woman", 14 сентября на Heavy Psych Sounds Records.



Трек-лист:



"Chocolatize"

"Lazy Wizards"

"Charlie Gin"

"Mankind Woman"

"Pisces"

"Swagger & Sway"

"Somebody"

"Pretty Hairy"

"Brand New Old Times"

"1968"

"Nation Of Indica"



Прослушать альбом целиком можно ниже.



















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