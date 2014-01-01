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14 сен 2018
Новый альбом BRANT BJORK доступен для прослушивания
Легендарный американский вокалист, автор песен, мультиинструменталист и основатель KYUSS, BRANT BJORK выпустит новую работу, получившую название "Mankind Woman", 14 сентября на Heavy Psych Sounds Records.
Трек-лист:
"Chocolatize"
"Lazy Wizards"
"Charlie Gin"
"Mankind Woman"
"Pisces"
"Swagger & Sway"
"Somebody"
"Pretty Hairy"
"Brand New Old Times"
"1968"
"Nation Of Indica"
Прослушать альбом целиком можно ниже.
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