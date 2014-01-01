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*Brant Bjork*



14 сен 2018 : 		 Новый альбом BRANT BJORK доступен для прослушивания

4 июл 2018 : 		 Новая песня BRANT BJORK

13 июн 2018 : 		 Новый альбом BRANT BJORK выйдет осенью

27 авг 2017 : 		 Концертный трек BRANT BJORK

4 июл 2017 : 		 Концертный релиз BRANT BJORK выйдет осенью

17 окт 2016 : 		 Новое видео BRANT BJORK

27 сен 2016 : 		 Новый альбом BRANT BJORK доступен для прослушивания

20 сен 2016 : 		 Рассказ об издании альбома BRANT BJORK

16 сен 2016 : 		 Видео с текстом от BRANT BJORK

1 сен 2016 : 		 Новое видео BRANT BJORK

8 июл 2016 : 		 BRANT BJORK выпустит новый альбом осенью

22 окт 2014 : 		 Новая песня BRANT BJÖRK

5 июн 2014 : 		 BRANT BJÖRK на NAPALM RECORDS

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|||| 14 сен 2018

Новый альбом BRANT BJORK доступен для прослушивания

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Легендарный американский вокалист, автор песен, мультиинструменталист и основатель KYUSS, BRANT BJORK выпустит новую работу, получившую название "Mankind Woman", 14 сентября на Heavy Psych Sounds Records.

Трек-лист:

"Chocolatize"
"Lazy Wizards"
"Charlie Gin"
"Mankind Woman"
"Pisces"
"Swagger & Sway"
"Somebody"
"Pretty Hairy"
"Brand New Old Times"
"1968"
"Nation Of Indica"

Прослушать альбом целиком можно ниже.

BRANT BJORK - Mankind Woman Album Streaming In Full








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