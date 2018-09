все новости группы







14 сен 2018 : Новая песня LIVEKILL



14 сен 2018



Новая песня LIVEKILL "Demons", новая песня американской дэт металл группы LIVEKILL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Turned To Grey", выход которого запланирован на 28 сентября на SWOL Records:



“Turned To Grey”

“In This Moment”

“Demons”

“Shadows”















