14 сен 2018



Новое видео OUTER HEAVEN "Putrid Dwelling", новое видео группы OUTER HEAVEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Realms Of Eternal Decay, выход которого запланирован на 12 октября на CD, виниле и в цифровом варианте на Relapse Records:



"Vortex Of Thought"

"What Lies Beneath"

"Pulsating Swarm"

"Multicellular Savagery"

"Echoes From Beyond"

"Tortured Winds"

"Bloodspire"

"Sacrificial Evolution"

"Putrid Dwelling"

"Decaying Realms"

















+0 -2









просмотров: 449