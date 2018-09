14 сен 2018



Видео с текстом от GRAVE DIGGER Napalm Records опубликовали официальное видео с текстом на песню GRAVE DIGGER "The Power Of Metal", которая взята из выпущенного 14 сентября альбома "The Living Dead". В недавнем интервью лидер группы, Chris Boltendahl, так описал работу над новым диском:



«Я очень доволен новым альбомом, потому что когда мы закончили работу над 'Healed By Metal' [2017], я сам у себя спросил: "Итак ладно, у нас уже есть три подряд альбома более менее классического материала GRAVE DIGGER, а дальше?" И я решил, что пора выйти за рамки и посмотреть немного в сторону. И перед тем, как мы начали работу над новым материалом, я сказал Axel'y: "Приятель, мне нужна концепция!" И он с удивлением ответил: "Что? Тебе нужна концепция?" "Да, мне нужна концепция от тебя, так что присылай все то, что ты придумал и потом мы отберем самое интересное, ну а я добавлю клевых припевов и все такое».



Трек-лист:



01. Fear Of The Living Dead



02. Blade Of The Immortal



03. When Death Passes By



04. Shadow Of The Warrior



05. The Power Of Metal



06. Hymn Of The Damned



07. What War Left Behind



08. Fist In Your Face



09. Insane Pain



10. Zombie Dance



11. Glory Or Grave (bonus track)































+4 -2



( 3 )





просмотров: 1106