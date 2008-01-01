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*Grave Digger*



14 сен 2018 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

17 авг 2018 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

15 июл 2018 : 		 Новый сингл GRAVE DIGGER

20 июн 2018 : 		 Подробности о новом альбоме GRAVE DIGGER

5 июн 2018 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет осенью

5 май 2018 : 		 Винилы GRAVE DIGGER выйдут весной

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления GRAVE DIGGER

22 мар 2017 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

12 дек 2016 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

1 дек 2016 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

14 ноя 2016 : 		 Вокалист GRAVE DIGGER: «Лишь один процент групп достигают такого же успеха, как мы»

29 сен 2016 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет зимой

16 июн 2016 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет в январе

6 май 2016 : 		 GRAVE DIGGER начнут запись в июне

18 янв 2016 : 		 GRAVE DIGGER приглашают на юбилейные концерты в России

12 окт 2015 : 		 Семплы песен из нового релиза GRAVE DIGGER

22 сен 2015 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

4 сен 2015 : 		 Новая песня GRAVE DIGGER

16 июл 2015 : 		 Новый релиз GRAVE DIGGER выйдет в октябре

16 мар 2015 : 		 GRAVE DIGGER отметят юбилей

20 июн 2014 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

12 июн 2014 : 		 Семплы новых песен GRAVE DIGGER

30 май 2014 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

6 май 2014 : 		 Фрагмент новой песни GRAVE DIGGER

18 апр 2014 : 		 Трек-лист нового альбома GRAVE DIGGER

21 мар 2014 : 		 Обложка нового альбома GRAVE DIGGER

14 фев 2014 : 		 GRAVE DIGGER начали запись

20 дек 2013 : 		 GRAVE DIGGER представили собственное вино

5 окт 2012 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

27 сен 2012 : 		 GRAVE DIGGER приедут в Россию в феврале

24 авг 2012 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

21 авг 2012 : 		 Семплы нового альбома GRAVE DIGGER

13 июл 2012 : 		 Шампунь и гель от GRAVE DIGGER

25 июн 2012 : 		 Трек-лист нового альбома GRAVE DIGGER

18 июн 2012 : 		 Обложка нового альбома GRAVE DIGGER

16 июн 2012 : 		 GRAVE DIGGER объединились с производителями натуральной косметики

31 май 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР GRAVE DIGGER

18 май 2012 : 		 Дата выхода нового альбома GRAVE DIGGER

19 мар 2012 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет в конце августа

7 фев 2012 : 		 GRAVE DIGGER начнут запись в марте

29 окт 2011 : 		 GRAVE DIGGER продлили соглашение с NAPALM RECORDS

28 апр 2011 : 		 GRAVE DIGGER представили гимн W:O:A 2011

17 мар 2011 : 		 Объявлены новые разогревающие группы для европейского тура GRAVE DIGGER

14 фев 2011 : 		 Новый трейлер DVD GRAVE DIGGER

1 янв 2011 : 		 Новый ЕР GRAVE DIGGER

20 дек 2010 : 		 Обложка нового DVD GRAVE DIGGER

16 дек 2010 : 		 Детали нового DVD/CD GRAVE DIGGER

13 окт 2010 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER попал в чарты

7 окт 2010 : 		 GRAVE DIGGER приедут в Россию в феврале

21 сен 2010 : 		 Закулисные съемки GRAVE DIGGER на фестивале Rock Hard

20 сен 2010 : 		 Новый DVD GRAVE DIGGER выйдет в марте

12 сен 2010 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

27 авг 2010 : 		 Новая песня GRAVE DIGGER

1 авг 2010 : 		 Обложка нового альбома GRAVE DIGGER

16 июл 2010 : 		 Детали нового альбома GRAVE DIGGER

5 май 2010 : 		 GRAVE DIGGER: «Да здравствует концептуальный альбом!»

2 фев 2010 : 		 GRAVE DIGGER отправятся в студию в мае

12 янв 2010 : 		 GRAVE DIGGER объявили имя гитариста

2 ноя 2009 : 		 GRAVE DIGGER отыграли первый концерт с гитаристом DOMAIN

23 окт 2009 : 		 GRAVE DIGGER наняли гитариста DOMAIN для концертных выступлений

10 окт 2009 : 		 GRAVE DIGGER расстались с MANNI SCHMIDT'ом

24 фев 2009 : 		 GRAVE DIGGER расстались с гитаристом

12 дек 2008 : 		 Новые релизы GRAVE DIGGER в России на Mazzar Records

26 ноя 2008 : 		 Новое видео от GRAVE DIGGER

4 ноя 2008 : 		 Обложка и треклист нового альбома GRAVE DIGGER

31 окт 2008 : 		 GRAVE DIGGER: новая песня в сети

6 окт 2008 : 		 Концерты GRAVE DIGGER перенесены на весну

23 сен 2008 : 		 Новое видео "Pray" от GRAVE DIGGER

1 сен 2008 : 		 GRAVE DIGGER заканчивают работу над новым альбомом

24 авг 2008 : 		 GRAVE DIGGER подписались на Napalm Records

19 июл 2008 : 		 GRAVE DIGGER готовы отправиться в студию

29 июн 2008 : 		 GRAVE DIGGER в августе отправятся в студию

24 фев 2008 : 		 GRAVE DIGGER начали сочинять новый материал

9 окт 2007 : 		 GRAVE DIGGER: пополнение состава

18 апр 2007 : 		 GRAVE DIGGER : 'Берегите свои уши!'

8 ноя 2006 : 		 Обнародована дата выхода в США нового альбома GRAVE DIGGER

18 авг 2006 : 		 GRAVE DIGGER приступили к записи нового альбома

3 июн 2006 : 		 GRAVE DIGGER подписались на Locomotive Records

6 июн 2005 : 		 GRAVE DIGGER готовят юбилейный CD и DVD

19 сен 2002 : 		 GRAVE DIGGER продлили контракт с NUCLEAR BLAST

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|||| 14 сен 2018

Видео с текстом от GRAVE DIGGER

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Napalm Records опубликовали официальное видео с текстом на песню GRAVE DIGGER "The Power Of Metal", которая взята из выпущенного 14 сентября альбома "The Living Dead". В недавнем интервью лидер группы, Chris Boltendahl, так описал работу над новым диском:

«Я очень доволен новым альбомом, потому что когда мы закончили работу над 'Healed By Metal' [2017], я сам у себя спросил: "Итак ладно, у нас уже есть три подряд альбома более менее классического материала GRAVE DIGGER, а дальше?" И я решил, что пора выйти за рамки и посмотреть немного в сторону. И перед тем, как мы начали работу над новым материалом, я сказал Axel'y: "Приятель, мне нужна концепция!" И он с удивлением ответил: "Что? Тебе нужна концепция?" "Да, мне нужна концепция от тебя, так что присылай все то, что ты придумал и потом мы отберем самое интересное, ну а я добавлю клевых припевов и все такое».

Трек-лист:

01. Fear Of The Living Dead

02. Blade Of The Immortal

03. When Death Passes By

04. Shadow Of The Warrior

05. The Power Of Metal

06. Hymn Of The Damned

07. What War Left Behind

08. Fist In Your Face

09. Insane Pain

10. Zombie Dance

11. Glory Or Grave (bonus track)



GRAVE DIGGER: 'The Power Of Metal' Lyric Video












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КомментарииСкрыть/показать 3 )

artem2208
14 сен 2018, 21:03		Очень слабо. Жаль. С предыдущим альбомом ни в какое сравнение не идёт

artem2208
14 сен 2018, 22:34		Ну ладно, погорячился из-за одной песни. После первого прослушивания всё же неплохое впечатление об альбоме

Aiming High
15 сен 2018, 21:09		Альбом просто супер.Не зря Болтендаль дал Риту возможность вносить вклад в сочинение основного материала.Прямо глоток свежего воздуха!


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