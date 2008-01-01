Видео с текстом от GRAVE DIGGER

Napalm Records опубликовали официальное видео с текстом на песню GRAVE DIGGER "The Power Of Metal", которая взята из выпущенного 14 сентября альбома "The Living Dead". В недавнем интервью лидер группы, Chris Boltendahl, так описал работу над новым диском:
«Я очень доволен новым альбомом, потому что когда мы закончили работу над 'Healed By Metal' [2017], я сам у себя спросил: "Итак ладно, у нас уже есть три подряд альбома более менее классического материала GRAVE DIGGER, а дальше?" И я решил, что пора выйти за рамки и посмотреть немного в сторону. И перед тем, как мы начали работу над новым материалом, я сказал Axel'y: "Приятель, мне нужна концепция!" И он с удивлением ответил: "Что? Тебе нужна концепция?" "Да, мне нужна концепция от тебя, так что присылай все то, что ты придумал и потом мы отберем самое интересное, ну а я добавлю клевых припевов и все такое».
artem2208
artem2208
Aiming High
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