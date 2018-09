14 сен 2018



Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH "When The Seasons Change", новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH, доступно для просмотра ниже. Этот трек написал Zoltan Bathory, а клип посвящается сотрудникам полиции и служб быстрого реагирования по всему миру, которые самоотверженно ведут борьбу с преступностью и среди них герой группы, погибший ветеран армии и полицейский из Лас-Вегаса, Чарльстон Хартфилд, который своим телом как живым щитом оградил простых граждан от пуль во время массового расстрела в 2017 году.



Zoltan Bathory:



«Вместо того, чтобы выдать вам типичную цитату о музыкальном видео, позвольте мне дать некоторую пищу для размышлений... медицинская халатность является третьей причиной смерти в США следом за сердечными заболеваниями и раком. Некоторые исследования говорят, что в среднем 250 000 человек умирают каждый год из-за медицинских ошибок. В отличие от этого, сотрудники полиции совершают в среднем 50 фатальных ошибок в год, что на 245 950 меньше, и большинство из них связано с решениями за доли секунды в ситуациях с высоким риском. Конечно, гибель людей — это всегда трагедия, но мы подвергаем всех медиков критики, не афишируем их имена и не демонизируем их. Конечно же нет. Они делают все возможное, и это было бы так же смешно, как и нынешняя, совершенно несправедливая риторика против полиции в целом».









div align=center>





+7 -5









просмотров: 1022