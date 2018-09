14 сен 2018



Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью THE SMASHING PUMPKINS выпустят новую работу, получившую название "Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.", 18 ноября на собственном лейбле лидера коллектива, Martha's Music при поддержке Napalm records.



Это первая за 18 лет студийная работа основных участников коллектива, Billy Corgan'a, James'a Iha, Jimmy Chamberlin'a и гитариста Jeff'a Schroeder'a. Продюсером материала был Rick Rubin.



01. Knights of Malta



02. Silvery Sometimes (Ghosts)



03. Travels



04. Solara



05. Alienation



06. Marchin' On



07. With Sympathy



08. Seek And You Shall Destroy



Новая композиция "Silvery Sometimes (Ghosts)" доступна для прослушивания ниже.



















