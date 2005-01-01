Вокалист LAMB OF GOD в новой песне SOULFLY

"Dead Behind The Eyes", новая песня группы SOULFLY, в записи которой принимал участие вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ritual", выход которого запланирован на 19 октября на Nuclear Blast Entertainment. Продюсером материала был Josh Wilbur, ранее работавший с LAMB OF GOD, GOJIRA, ALL THAT REMAINS и другими. За оформление отвечал Eliran Kantor (TESTAMENT, ICED EARTH, SODOM), а дополнительный дизайн для буклета сделал Marcelo Vasco (SLAYER, HATEBREED, KREATOR).
Exterminator
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