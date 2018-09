15 сен 2018



Вокалист LAMB OF GOD в новой песне SOULFLY "Dead Behind The Eyes", новая песня группы SOULFLY, в записи которой принимал участие вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ritual", выход которого запланирован на 19 октября на Nuclear Blast Entertainment. Продюсером материала был Josh Wilbur, ранее работавший с LAMB OF GOD, GOJIRA, ALL THAT REMAINS и другими. За оформление отвечал Eliran Kantor (TESTAMENT, ICED EARTH, SODOM), а дополнительный дизайн для буклета сделал Marcelo Vasco (SLAYER, HATEBREED, KREATOR).



01. Ritual



02. Dead Behind The Eyes (feat. Randy Blythe)



03. The Summoning



04. Evil Empowered



05. Under Rapture (feat. Ross Dolan)



06. Demonized



07. Blood On The Street



08. Bite The Bullet



09. Feedback!



10. Soulfly XI



















