17 сен 2018



Семплы новых песен NASHVILLE PUSSY Аудиосемплы всех песен из нового альбома NASHVILLE PUSSY, "Pleased To Eat You", выход которого намечен на 21 сентября на earMUSIC, доступны для прослушивания ниже:



01. She Keeps Me Coming And I Keep Going Back



02. We Want A War



03. Just Another White Boy



04. Go Home And Die



05. Low Down Dirty Pig



06. Testify



07. One Bad Mother



08. Woke Up This Morning



09. Drinking My Life Away



10. Endless Ride



11. Hang Tight



12. CCKMP



13. Trying To Pretend That I Give A Shit



























просмотров: 210