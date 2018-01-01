Новое видео DREAM CHILD

"Midnight Song", новое видео группы DREAM CHILD, в состав которой входят Craig Goldy (DIO, GIUFFRIA), Wayne Findlay (MSG), Simon Wright (AC/DC, DIO, OPERATION: MINDCRIME), Rudy Sarzo (QUIET RIOT, OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE, DIO) и Diego Valdez (HELKER), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Until Death Do We Meet Again", выходящего 14 сентября на Frontiers Music Srl.
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