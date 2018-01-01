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*Dream Child*



17 сен 2018 : 		 Новое видео DREAM CHILD

15 авг 2018 : 		 Новая песня DREAM CHILD

11 июл 2018 : 		 Новое видео DREAM CHILD

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17 янв 2018 : 		 Бывшие участники DIO, AC/DC, QUIET RIOT в DREAM CHILD

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|||| 17 сен 2018

Новое видео DREAM CHILD

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"Midnight Song", новое видео группы DREAM CHILD, в состав которой входят Craig Goldy (DIO, GIUFFRIA), Wayne Findlay (MSG), Simon Wright (AC/DC, DIO, OPERATION: MINDCRIME), Rudy Sarzo (QUIET RIOT, OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE, DIO) и Diego Valdez (HELKER), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Until Death Do We Meet Again", выходящего 14 сентября на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. Under The Wire

02. You Can't Take Me Down

03. Game Of Shadows

04. It Is What It Is

05. Playin' With Fire

06. Light Of The Dark

07. Midnight Song

08. Until Death Do We Meet Again

09. Washed Upon The Shore

10. In A World So Cold

11. Weird World

12. One Step Beyond The Grave



DREAM CHILD Feat. Former DIO, AC/DC, QUIET RIOT Members: 'Midnight Song' Video












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