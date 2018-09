17 сен 2018



Новое видео DREAM CHILD "Midnight Song", новое видео группы DREAM CHILD, в состав которой входят Craig Goldy (DIO, GIUFFRIA), Wayne Findlay (MSG), Simon Wright (AC/DC, DIO, OPERATION: MINDCRIME), Rudy Sarzo (QUIET RIOT, OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE, DIO) и Diego Valdez (HELKER), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Until Death Do We Meet Again", выходящего 14 сентября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Under The Wire



02. You Can't Take Me Down



03. Game Of Shadows



04. It Is What It Is



05. Playin' With Fire



06. Light Of The Dark



07. Midnight Song



08. Until Death Do We Meet Again



09. Washed Upon The Shore



10. In A World So Cold



11. Weird World



12. One Step Beyond The Grave































