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*Stratovarius*



25 сен 2018 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

13 авг 2018 : 		 Новая песня STRATOVARIUS

16 янв 2018 : 		 Вокалист STRATOVARIUS: «Надеюсь, мы начнём запись весной»

28 мар 2017 : 		 STRATOVARIUS: «Нам не интересно записывать кавер-альбом»

18 апр 2016 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

5 апр 2016 : 		 Подробности о сборнике лучших песен STRATOVARIUS

5 апр 2016 : 		 Коллекция лучших песен STRATOVARIUS выйдет в мае

8 мар 2016 : 		 Басист STRATOVARIUS поздравил бывшего лидера STRATOVARIUS

29 сен 2015 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

16 сен 2015 : 		 STRATOVARIUS в акустике

11 сен 2015 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

22 авг 2015 : 		 Документальный фильм о новом альбоме STRATOVARIUS

30 июл 2015 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

24 июн 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STRATOVARIUS

25 апр 2015 : 		 Новый альбом STRATOVARIUS выйдет в августе

28 фев 2015 : 		 Видео с выступления басиста STRATOVARIUS

22 фев 2015 : 		 Басист STRATOVARIUS выпустил третий сольник

17 ноя 2014 : 		 Рассказ о новом релизе STRATOVARIUS

28 окт 2014 : 		 Переиздание STRATOVARIUS выйдет в декабре

30 апр 2014 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

20 апр 2014 : 		 Последний альбом STRATOVARIUS будет перевыпущен

20 дек 2013 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

23 апр 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления STRATOVARIUS

9 мар 2013 : 		 STRATOVARIUS открыли турне

8 мар 2013 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

25 фев 2013 : 		 Рассказ о промотуре STRATOVARIUS

9 фев 2013 : 		 Акустика от STRATOVARIUS

21 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI о новом альбоме STRATOVARIUS

16 янв 2013 : 		 Новая песня STRATOVARIUS

10 янв 2013 : 		 STRATOVARIUS приглашают поклонников принять участие в съемках клипа

5 дек 2012 : 		 Фрагмент нового трека STRATOVARIUS

24 ноя 2012 : 		 Новый альбом STRATOVARIUS выйдет в феврале

16 ноя 2012 : 		 STRATOVARIUS завершили работу над альбомом

9 окт 2012 : 		 STRATOVARIUS отвечают на вопросы поклонников

4 сен 2012 : 		 STRATOVARIUS работают над новым альбомом

25 июн 2012 : 		 Видеопредставление нового ударника STRATOVARIUS

20 июн 2012 : 		 Новый барабанщик STRATOVARIUS

12 июн 2012 : 		 Фрагмент из нового DVD STRATOVARIUS

25 май 2012 : 		 Новый концертный релиз STRATOVARIUS выйдет в июне

9 мар 2012 : 		 STRATOVARIUS начали поиск ударника

30 янв 2012 : 		 8-летняя девочка играет STRATOVARIUS

29 дек 2011 : 		 STRATOVARIUS приглашают поклонников дать имя DVD

5 дек 2011 : 		 Конкурс от STRATOVARIUS

21 ноя 2011 : 		 STRATOVARIUS сняли шоу для DVD

15 сен 2011 : 		 Из STRATOVARIUS уходит барабанщик

14 сен 2011 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

22 янв 2011 : 		 Новый альбом STRATOVARIUS стал первым в Финляндии

15 янв 2011 : 		 E-Card от STRATOVARIUS

13 янв 2011 : 		 Концерт STRATOVARIUS в Лионе также был отменён

13 янв 2011 : 		 STRATOVARIUS отменили выступление в Париже

11 янв 2011 : 		 Новая песня STRATOVARIUS

25 дек 2010 : 		 Jörg Michael возвращается в STRATOVARIUS

25 дек 2010 : 		 Alex Landenburg о выступлении со STRATOVARIUS

24 дек 2010 : 		 Семплы с нового альбома STRATOVARIUS

25 ноя 2010 : 		 Новая песня STRATOVARIUS

22 ноя 2010 : 		 Ударник MEKONG DELTA о выступлении со STRATOVARIUS

21 ноя 2010 : 		 Коллекционное издание нового альбома STRATOVARIUS

18 ноя 2010 : 		 У барабанщика STRATOVARIUS диагностирован рак

1 ноя 2010 : 		 Семплы нового ЕР STRATOVARIUS

21 окт 2010 : 		 Детали нового альбома STRATOVARIUS

18 окт 2010 : 		 Обложка нового ЕР STRATOVARIUS

17 июн 2010 : 		 Периздание STRATOVARIUS "Infinite" выйдет с бонус-треками

11 июн 2010 : 		 STRATOVARIUS записали 20 демо-песен для нового альбома

30 апр 2010 : 		 Переиздание последнего альбома STRATOVARIUS

29 дек 2009 : 		 STRATOVARIUS начнут работу над новым альбомом в следующем году

23 окт 2009 : 		 STRATOVARIUS празднуют пятидесятое шоу с гитаристом Matias'ом Kupianen'ом

6 окт 2009 : 		 Концерт STRATOVARIUS завершился огнем

24 апр 2009 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

21 апр 2009 : 		 STRATOVARIUS развлекали президентов

16 апр 2009 : 		 Детали нового альбома STRATOVARIUS

13 апр 2009 : 		 Участники STRATOVARIUS и SONATA ARCTICA создали новую группу

16 мар 2009 : 		 Объявлен трек-лист нового альбома STRATOVARIUS

13 мар 2009 : 		 Обложка нового альбома STRATOVARIUS

11 мар 2009 : 		 Закулисные съемки нового клипа STRATOVARIUS

1 мар 2009 : 		 Открылся русский сайт STRATOVARIUS

26 фев 2009 : 		 Клавишник STRATOVARIUS прокомментировал новую песню Timo Tolkki

21 фев 2009 : 		 Новый альбом STRATOVARIUS выйдет в мае

26 ноя 2008 : 		 STRATOVARIUS весной посетят Москву

24 авг 2008 : 		 Оставшиеся участники STRATOVARIUS представили нового гитариста

25 июн 2008 : 		 TIMO TOLKKI выпустит еще один альбом STRATOVARIUS

10 май 2008 : 		 TIMO TOLKKI взял тайм-аут

8 май 2008 : 		 Ответ TIMO TOLKKI на заявление участников STRATOVARIUS

8 май 2008 : 		 STRATOVARIUS : "Timo Tolkki движет лишь жадность"

3 апр 2008 : 		 TIMO TOLKKI: "STRATOVARIUS больше нет"

31 мар 2008 : 		 Новый проект Timo Tolkki

10 окт 2007 : 		 TIMO TOLKKI: "Настоящие друзья всегда держат слово"

5 авг 2007 : 		 STRATOVARIUS исполнили новую песню на WACKEN OPEN AIR

30 июл 2007 : 		 STRATOVARIUS представят новую песню на WACKEN OPEN AIR

26 фев 2007 : 		 STRATOVARIUS приступают к записи нового альбома

9 ноя 2006 : 		 STRATOVARIUS о своем новом альбоме

31 окт 2006 : 		 Timo Tolkki сочинил материал для нового альбома STRATOVARIUS

25 сен 2006 : 		 Timo Kotipelto (STRATOVARIUS) записывает новый сольный альбом

16 авг 2006 : 		 Timo Tolkki (STRATOVARIUS) сочиняет материал для нового альбома

8 авг 2006 : 		 Timo Kotipelto (STRATOVARIUS) начинает записывать новый сольный альбом

17 фев 2006 : 		 Новые планы STRATOVARIUS

18 окт 2005 : 		 Конкурс от STRATOVARIUS завершен!

16 окт 2005 : 		 Басист STRATOVARIUS выпускает сольник

9 окт 2005 : 		 Конкурс от STRATOVARIUS!

25 июл 2005 : 		 STRATOVARIUS: в сети появилось видео 'Maniac Dance'

18 июл 2005 : 		 STRATOVARIUS: вокалист защищает новый материал

10 июл 2005 : 		 STRATOVARIUS: замена басиста официально потверждена

4 июл 2005 : 		 STRATOVARIUS: новый басист найден?

19 июн 2005 : 		 Из STRATOVARIUS ушел басист

4 июн 2005 : 		 STRATOVARIUS выложили сэмплы с нового альбома

20 май 2005 : 		 Европейский тур STRATOVARIUS: снова в России

6 май 2005 : 		 STRATOVARIUS: новый альбом в сентябре

4 июл 2002 : 		 Stratovarius работают над новым альбомом

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Видео с текстом от STRATOVARIUS

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earMUSIC опубликовали официальное видео с текстом на оркестровую версию композиции STRATOVARIUS "Unbreakable", которая будет включена в выходящий 28 сентября сборник "Enigma: Intermission 2".



STRATOVARIUS: Lyric Video For Orchestral Version Of








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