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Видео с текстом от STRATOVARIUS earMUSIC опубликовали официальное видео с текстом на оркестровую версию композиции STRATOVARIUS "Unbreakable", которая будет включена в выходящий 28 сентября сборник "Enigma: Intermission 2".























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