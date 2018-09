17 сен 2018



Новое видео NIGHT RANGER "Truth", новое видео группы NIGHT RANGER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Don't Let Up", выпущенного на Frontiers Music Srl в марте прошлого года:



01. Somehow Someway

02. Running Out Of Time

03. Truth

04. Day And Night*

05. Don't Let Up

06. Won't Be Your Fool Again

07. Say What You Want

08. We Can Work It Out

09. Comfort Me

10. Jamie

11. Nothing Left Of Yesterday



* Bonus audio track on deluxe edition



* Bonus DVD:



Band Interviews;

"Running Out Of Time" (video);

"Day And Night" (Video)















+2 -1



( 1 )





просмотров: 303