17 сен 2018



Новые песни MÖTLEY CRÜE попадут в фильм Басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx подтвердил, что группа действительно записывает четыре новые песни для фильма по биографии "The Dirt - Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band". Съемками фильма занимается Джефф Треймейн, известный по фильму "Несносный Дед". Первоначально запланированный к релизу на Paramount, фильм ушел в Focus Features, а сейчас им занимается Netflix.



«Поверьте нам, это будет угар. Все могут расслабиться. Скоро мы взорвем вам мозг нашими убойными новыми песнями. Продюсирует все Bob Rock. Это наш фильм и мы знаем, что делаем!» — безапелляционно заявил Nikki Sixx.











