15 сен 2018



Новое видео THE RASMUS THE RASMUS представили видео на новый сингл, "Holy Grail", съемки которого проходили в Токио.



Lauri: «Я написал эту песню весной, когда мы были в большом российском туре. В ходе этого путешествия, я много думал об одиночестве. Иногда я акцентирую особое внимание на поклонниках в зале, стоящих в одиночестве сзади, куда не может попасть свет, и каким-то образом я вижу себя в них».



Это первая студийная запись группы с момента выпуска девятого альбома "Dark Matters".



















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