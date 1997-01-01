Новое видео THE RASMUS

THE RASMUS представили видео на новый сингл, "Holy Grail", съемки которого проходили в Токио.
Lauri: «Я написал эту песню весной, когда мы были в большом российском туре. В ходе этого путешествия, я много думал об одиночестве. Иногда я акцентирую особое внимание на поклонниках в зале, стоящих в одиночестве сзади, куда не может попасть свет, и каким-то образом я вижу себя в них».
Это первая студийная запись группы с момента выпуска девятого альбома "Dark Matters".
Oloir
Лучше, чем весь прошлый альбом вместе взятый.
Но не удивлюсь, если эта поп-песенка будет единственной стоящей штукой на всем диске.
Эх.
KILL GRAVE
Benji Marshall
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