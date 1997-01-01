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*The Rasmus*



15 сен 2018 : 		 Новое видео THE RASMUS

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3 дек 2017 : 		 Новое видео THE RASMUS

27 сен 2017 : 		 Новое видео THE RASMUS

29 авг 2017 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

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15 мар 2017 : 		 Новый сингл THE RASMUS выйдет весной

26 мар 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE RASMUS

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18 окт 2009 : 		 Вокалистка NIGHTWISH на новом сингле THE RASMUS

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15 мар 2008 : 		 Вокалистка NIGHTWISH споёт на новом альбоме THE RASMUS

5 авг 2005 : 		 THE RASMUS - премьера нового сингла

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|||| 15 сен 2018

Новое видео THE RASMUS

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THE RASMUS представили видео на новый сингл, "Holy Grail", съемки которого проходили в Токио.

Lauri: «Я написал эту песню весной, когда мы были в большом российском туре. В ходе этого путешествия, я много думал об одиночестве. Иногда я акцентирую особое внимание на поклонниках в зале, стоящих в одиночестве сзади, куда не может попасть свет, и каким-то образом я вижу себя в них».

Это первая студийная запись группы с момента выпуска девятого альбома "Dark Matters".



THE RASMUS Releases Video For New Single 'Holy Grail'






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Oloir
15 сен 2018, 14:56		А неплохо так.
Лучше, чем весь прошлый альбом вместе взятый.
Но не удивлюсь, если эта поп-песенка будет единственной стоящей штукой на всем диске.
Эх.

KILL GRAVE
15 сен 2018, 17:12		Расмуса всегда были хороши.

Benji Marshall
17 сен 2018, 09:12		пора заявляться на евровидение, там такое, судя по тому, что видел, как раз востребовано


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