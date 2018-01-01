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14 сен 2018
Обложка и трек-лист нового альбома FLAT EARTH
Группа FLAT EARTH, в состав которой входят бывшие участники HIM Mikko "Linde" Lindström и Mika "Gas Lipstick" Karppinen, а также бывший басист AMORPHIS Niclas Etelävuori и вокалист POLANSKI Anttoni "Anthony" Pikkarainen, выпустят дебютную работу, получившую название "None For One", девятого ноября на Drakkar Entertainment. Его запись проходила в студии Finnvox вместе с известным продюсером Hiili Hiilesmaa, ранее работавшим с такими группами как HIM, AMORPHIS, THE 69 EYES, APOCALYPTICA и многими другими.
За оформление отвечала Minna Niskanen, а трек-лист выглядит следующим образом:
01. Subhuman
02. Blame
03. Given Time
04. Cyanide
05. None For One
06. The Glow
07. Noble Swine
08. Limelight
09. Freedoom
10. Blunt
11. Kill My God
Видео на один из треков из этого альбома, "Blame", доступно ниже.
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