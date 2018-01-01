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*Flat Earth*



14 сен 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома FLAT EARTH

11 сен 2018 : 		 Дебютный альбом FLAT EARTH выйдет в этом году

19 май 2018 : 		 Новое видео FLAT EARTH

13 фев 2018 : 		 Бывшие участники HIM и AMORPHIS в FLAT EARTH

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Обложка и трек-лист нового альбома FLAT EARTH

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Группа FLAT EARTH, в состав которой входят бывшие участники HIM Mikko "Linde" Lindström и Mika "Gas Lipstick" Karppinen, а также бывший басист AMORPHIS Niclas Etelävuori и вокалист POLANSKI Anttoni "Anthony" Pikkarainen, выпустят дебютную работу, получившую название "None For One", девятого ноября на Drakkar Entertainment. Его запись проходила в студии Finnvox вместе с известным продюсером Hiili Hiilesmaa, ранее работавшим с такими группами как HIM, AMORPHIS, THE 69 EYES, APOCALYPTICA и многими другими.

За оформление отвечала Minna Niskanen, а трек-лист выглядит следующим образом:

01. Subhuman

02. Blame

03. Given Time

04. Cyanide

05. None For One

06. The Glow

07. Noble Swine

08. Limelight

09. Freedoom

10. Blunt

11. Kill My God

Видео на один из треков из этого альбома, "Blame", доступно ниже.



FLAT EARTH Feat. Former HIM And AMORPHIS Members: 'None For One' Album Due In November








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