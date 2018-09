14 сен 2018



Обложка и трек-лист нового альбома FLAT EARTH Группа FLAT EARTH, в состав которой входят бывшие участники HIM Mikko "Linde" Lindström и Mika "Gas Lipstick" Karppinen, а также бывший басист AMORPHIS Niclas Etelävuori и вокалист POLANSKI Anttoni "Anthony" Pikkarainen, выпустят дебютную работу, получившую название "None For One", девятого ноября на Drakkar Entertainment. Его запись проходила в студии Finnvox вместе с известным продюсером Hiili Hiilesmaa, ранее работавшим с такими группами как HIM, AMORPHIS, THE 69 EYES, APOCALYPTICA и многими другими.



За оформление отвечала Minna Niskanen, а трек-лист выглядит следующим образом:



01. Subhuman



02. Blame



03. Given Time



04. Cyanide



05. None For One



06. The Glow



07. Noble Swine



08. Limelight



09. Freedoom



10. Blunt



11. Kill My God



Видео на один из треков из этого альбома, "Blame", доступно ниже.























