14 сен 2018



Видео с текстом от NORTHWARD Nuclear Blast опубликовал официальное видео с текстом на новую песню группы NORTHWARD, в состав которого входят вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen и гитарист PAGAN'S MIND Jørn Viggo, "Get What You Give". Она взята из альбома "Northward", выход которого намечен на 19 октября на Nuclear Blast:



01. While Love Died



02. Get What You Give



03. Storm In A Glass



04. Drifting Islands



05. Paragon



06. Let Me Out



07. Big Boy



08. Timebomb



09. Bridle Passion



10. I Need



11. Northward



























