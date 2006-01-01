Новое видео VOIVOD

"Iconspiracy", новое видео группы VOIVOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Wake", выходящего выходящего на Century Media Records 21 сентября:
01. Obsolete Beings
02. The End Of Dormancy
03. Orb Confusion
04. Iconspiracy
05. Spherical Perspective
06. Event Horizon
07. Always Moving
08. Sonic Mycelium
Помимо обычной версии, альбом будет доступен в варианте двойного CD с бонус-диском, включающим пять композиций с ЕР 2016 года "Post Society" и шестью концертными треками, записанными на шоу в рамках круиза 70000 Tons Of Metal:
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Carcharodon
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