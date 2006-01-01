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*Voivod*



14 сен 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

6 сен 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

21 июл 2018 : 		 Новое видео VOIVOD

11 июл 2018 : 		 Детали нового альбома VOIVOD

30 июн 2018 : 		 VOIVOD исполнили новую песню

11 июн 2018 : 		 Новый альбом VOIVOD выйдет осенью

3 апр 2018 : 		 VOIVOD завершили запись

7 ноя 2017 : 		 VOIVOD приступили к записи

5 окт 2017 : 		 Видео с выступления VOIVOD

12 сен 2017 : 		 Новый ЕР VOIVOD выйдет осенью

27 июн 2017 : 		 Барабанщик VOIVOD о новом материале

7 май 2017 : 		 Переиздания VOIVOD выйдут на виниле в мае

29 апр 2017 : 		 VOIVOD запишут новый альбом в августе

8 апр 2017 : 		 Фрагмент нового релиза VOIVOD

2 апр 2017 : 		 Переиздания VOIVOD выйдут на виниле

23 дек 2016 : 		 Новое видео VOIVOD

24 окт 2016 : 		 Обучающее видео от VOIVOD

9 сен 2016 : 		 VOIVOD работают над концептуальной записью

10 авг 2016 : 		 VOIVOD выпустят сплит с ENTOMBED A.D.

9 июн 2016 : 		 JASON NEWSTED вновь сыграл с VOIVOD

4 июн 2016 : 		 Гитарист VOIVOD провёл гитарный урок

28 фев 2016 : 		 Вокалист DIE KREUZEN выступил с VOIVOD

29 янв 2016 : 		 Новая песня VOIVOD

24 дек 2015 : 		 Новый ЕР VOIVOD выйдет в феврале

2 дек 2015 : 		 Новый ЕР VOIVOD выйдет в марте

24 ноя 2015 : 		 Басист CARCASS присоединился на сцене к VOIVOD

30 окт 2015 : 		 Один день с VOIVOD

1 апр 2015 : 		 VOIVOD планируют выпустить винил

25 фев 2015 : 		 Видео с выступления VOIVOD

20 фев 2015 : 		 Видео исполнения новой песни VOIVOD

19 фев 2015 : 		 Новый альбом VOIVOD появится не раньше 2016 года

14 фев 2015 : 		 VOIVOD снова "ударились в прогрессив-рок"

28 янв 2015 : 		 Новая песня VOIVOD

30 дек 2014 : 		 Видео с выступления VOIVOD

9 дек 2014 : 		 Последний альбом VOIVOD выйдет на кассете

11 авг 2014 : 		 Видео с выступления VOIVOD

14 июл 2014 : 		 VOIVOD нашли басиста

11 июл 2014 : 		 VOIVOD расстались с басистом

7 дек 2013 : 		 Новое видео VOIVOD

12 ноя 2013 : 		 Новый сингл VOIVOD

21 окт 2013 : 		 Пивное видео VOIVOD

10 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления VOIVOD

22 июл 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления VOIVOD

18 июл 2013 : 		 Новое видео VOIVOD

5 июл 2013 : 		 JASON NEWSTED, PHILIP ANSELMO присоединились на сцене к VOIVOD: Профессиональное видео

26 июн 2013 : 		 JASON NEWSTED, PHILIP ANSELMO присоединились на сцене к VOIVOD

17 фев 2013 : 		 У фронтмена VOIVOD дивертикулит

17 янв 2013 : 		 Новый альбом VOIVOD доступен для прослушивания

12 янв 2013 : 		 Варианты изданий VOIVOD

20 дек 2012 : 		 Барабанщик VOIVOD: "Новый гитарист был всеми прекрасно принят!"

12 дек 2012 : 		 Новая песня VOIVOD

4 дек 2012 : 		 EPK от VOIVOD

28 ноя 2012 : 		 Новая песня VOIVOD

27 окт 2012 : 		 Трек-лист нового альбома VOIVOD

26 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома VOIVOD

24 окт 2012 : 		 Видео с выступления VOIVOD

15 окт 2012 : 		 VOIVOD исполнили новую песню

10 окт 2012 : 		 Видео с выступления VOIVOD

28 сен 2012 : 		 Новая песня VOIVOD

16 сен 2012 : 		 Фрагмент нового сингла VOIVOD

5 сен 2012 : 		 VOIVOD на CENTURY MEDIA RECORDS

1 авг 2012 : 		 Гитарист VOIVOD исполнил симфонические версии песен METALLICA

6 июл 2012 : 		 VOIVOD исполнили новый трек

5 июл 2012 : 		 Новый логотип и название альбома VOIVOD

15 июн 2012 : 		 VOIVOD целиком исполнили свой альбом "Dimension Hatröss" в Монреале

18 апр 2012 : 		 VOIVOD целиком исполнили 'Dimension Hatröss': Видео

14 апр 2012 : 		 VOIVOD исполнили новый трек

14 мар 2012 : 		 Выступление VOIVOD на фестивале ROADBURN выйдет только на виниле

14 ноя 2011 : 		 VOIVOD: первый эпизод 'Optical Vortex'

26 окт 2011 : 		 "Новая старая" песня VOIVOD

30 сен 2011 : 		 VOIVOD готовятся к записи

20 сен 2011 : 		 Демо VOIVOD выйдет на CD и виниле

7 июн 2011 : 		 Концерт VOIVOD доступен для прослушивания

19 май 2011 : 		 Видео полного концерта VOIVOD

29 апр 2011 : 		 Семплы с концертного альбома VOIVOD

18 апр 2011 : 		 VOIVOD представили новый трек

15 мар 2011 : 		 Переиздание VOIVOD на виниле выйдет в мае

2 мар 2011 : 		 Концертный альбом VOIVOD выйдет в апреле

12 янв 2011 : 		 VOIVOD планируют выпуск альбома в 2011

12 июл 2010 : 		 VOIVOD начали сочинение нового материала

17 апр 2010 : 		 Концерты VOIVOD переносятся

7 окт 2009 : 		 Новый DVD VOIVOD выйдет в ноябре

24 июн 2009 : 		 Новый альбом VOIVOD целиком доступен для прослушивания

14 июн 2009 : 		 Новая песня от VOIVOD

11 июн 2009 : 		 В сеть выложены все аудиосемплы нового альбома VOIVOD

31 май 2009 : 		 Две новые песни от VOIVOD

11 апр 2009 : 		 Детали нового альбома VOIVOD

5 янв 2009 : 		 VOIVOD завершают работу над новым альбомом

24 фев 2008 : 		 VOIVOD закончат запись последнего альбома

23 сен 2007 : 		 Два новых видео от VOIVOD

18 авг 2007 : 		 Фронтмен VOIVOD запускает проект PARANOLAND

23 июл 2007 : 		 VOIVOD: переиздания и DVD

11 апр 2007 : 		 Доступны 4 демотрека группы VOIVOD

16 фев 2007 : 		 VOIVOD ждут выздоровления Jason’а Newsted'а

21 дек 2006 : 		 Видео VOIVOD "The Getaway" в сети

4 дек 2006 : 		 Работа над новым альбом VOIVOD начнется зимой

24 июл 2006 : 		 Новый альбом VOIVOD выйдет на виниле

23 апр 2006 : 		 Новый альбом VOIVOD выйдет в июле

14 мар 2006 : 		 Ударник VOIVOD: "Новый альбом будет потрясающим"

22 фев 2006 : 		 VOIVOD закончили сведение нового альбома

27 янв 2006 : 		 VOIVOD : последние штрихи к новому альбому

2 ноя 2005 : 		 VOIVOD в декабре закончат запись нового альбома

28 авг 2005 : 		 Умер DENIS 'PIGGY' D'AMOUR - гитарист VOIVOD

27 авг 2005 : 		 Гитарист VOIVOD "очень болен"

3 окт 2002 : 		 VOIVOD новые фото и видео

19 сен 2002 : 		 VOIVOD готовятся к записи нового альбома

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|||| 14 сен 2018

Новое видео VOIVOD

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"Iconspiracy", новое видео группы VOIVOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Wake", выходящего выходящего на Century Media Records 21 сентября:

01. Obsolete Beings

02. The End Of Dormancy

03. Orb Confusion

04. Iconspiracy

05. Spherical Perspective

06. Event Horizon

07. Always Moving

08. Sonic Mycelium

Помимо обычной версии, альбом будет доступен в варианте двойного CD с бонус-диском, включающим пять композиций с ЕР 2016 года "Post Society" и шестью концертными треками, записанными на шоу в рамках круиза 70000 Tons Of Metal:

"Post Society" EP:

01. Post Society

02. Forever Mountain

03. Fall

04. We Are Connected

05. Silver Machine

Live at 70000 Tons Of Metal Cruise 2018:

06. Inner Combustion (Live 2018)

07. Order Of The Blackguards (Live 2018)

08. Psychic Vacuum (Live 2018)

09. Lost Machine (Live 2018)

10. Fall (Live 2018)

11. Voivod (Live 2018)



VOIVOD Releases Music Video For New Single 'Iconspiracy'














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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Alias
14 сен 2018, 23:22		Очень круто!

Carcharodon
15 сен 2018, 08:15		Самый наверное человечный альбом будет со времён Angel Rat

Eugenezzzis
15 сен 2018, 12:48		Carcharodon, а как же Фобос?

Alias
15 сен 2018, 13:59		The Outer Limits был шикарен

Carcharodon
15 сен 2018, 18:11		Фобос просто лучший их альбом, но кто бы стал советовать его для ознакомления с группой например?


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