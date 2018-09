14 сен 2018



Новое видео VOIVOD "Iconspiracy", новое видео группы VOIVOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Wake", выходящего выходящего на Century Media Records 21 сентября:



01. Obsolete Beings



02. The End Of Dormancy



03. Orb Confusion



04. Iconspiracy



05. Spherical Perspective



06. Event Horizon



07. Always Moving



08. Sonic Mycelium



Помимо обычной версии, альбом будет доступен в варианте двойного CD с бонус-диском, включающим пять композиций с ЕР 2016 года "Post Society" и шестью концертными треками, записанными на шоу в рамках круиза 70000 Tons Of Metal:



"Post Society" EP:



01. Post Society



02. Forever Mountain



03. Fall



04. We Are Connected



05. Silver Machine



Live at 70000 Tons Of Metal Cruise 2018:



06. Inner Combustion (Live 2018)



07. Order Of The Blackguards (Live 2018)



08. Psychic Vacuum (Live 2018)



09. Lost Machine (Live 2018)



10. Fall (Live 2018)



11. Voivod (Live 2018)



































