14 сен 2018



Новая песня WITHIN TEMPTATION WITHIN TEMPTATION опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Reckoning", в записи которой принимал участие вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix.Этот трек взят из нового альбома "Resist", выход которого намечен на 14 декабря:



01. The Reckoning (feat. Jacoby Shaddix)



02. Endless War



03. Raise Your Banner (feat. Anders Fridén)



04. Supernova



05. Holy Ground



06. In Vain



07. Firelight (feat. Jasper Steverlinck)



08. Mad World



09. Mercy Mirror



10. Trophy Hunter























+11 -3



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