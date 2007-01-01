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Within Temptation
14 сен 2018
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Новая песня WITHIN TEMPTATION
13 сен 2018
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Новый альбом WITHIN TEMPTATION выйдет в декабре
24 дек 2017
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Видео с выступления WITHIN TEMPTATION
22 авг 2016
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TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к WITHIN TEMPTATION
28 июн 2016
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WITHIN TEMPTATION планируют сюрпризы на новом альбоме
23 июн 2016
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TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к WITHIN TEMPTATION
20 июн 2016
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TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к WITHIN TEMPTATION
3 май 2016
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WITHIN TEMPTATION открыли фестивальный сезон
7 мар 2016
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WITHIN TEMPTATION на арфах
7 окт 2015
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Вокалистка WITHIN TEMPTATION приглашает за кулисы
9 авг 2015
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Гитарист WITHIN TEMPTATION: "Нам важно развиваться!"
14 апр 2015
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WITHIN TEMPTATION в "Surprise Surprise"
27 янв 2015
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WITHIN TEMPTATION о забавных историях в турне
1 янв 2015
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Годовой видеоотчёт от WITHIN TEMPTATION
13 дек 2014
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WITHIN TEMPTATION о планах на 2015 год
7 ноя 2014
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Концертное видео WITHIN TEMPTATION
15 окт 2014
:
Вокалист AMARANTHE присоединился на сцене к WITHIN TEMPTATION
8 окт 2014
:
Трек-лист нового концертного релиза WITHIN TEMPTATION
2 окт 2014
:
Переиздание дебюта WITHIN TEMPTATION выйдет в ноябре
1 окт 2014
:
Концертный релиз WITHIN TEMPTATION выйдет в ноябре
1 июн 2014
:
WITHIN TEMPTATION: десятый эпизод турового дневника
24 май 2014
:
Новое видео WITHIN TEMPTATION feat. XZIBIT
10 май 2014
:
WITHIN TEMPTATION: девятый эпизод турового дневника
4 май 2014
:
WITHIN TEMPTATION: восьмой эпизод турового дневника
27 апр 2014
:
WITHIN TEMPTATION: седьмой эпизод турового дневника
14 апр 2014
:
WITHIN TEMPTATION: пятый эпизод турового дневника
5 апр 2014
:
WITHIN TEMPTATION: четвертый эпизод турового дневника
30 мар 2014
:
WITHIN TEMPTATION: третий эпизод турового дневника
22 мар 2014
:
WITHIN TEMPTATION: второй эпизод турового дневника
15 мар 2014
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WITHIN TEMPTATION: первый эпизод турового дневника
13 мар 2014
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Акустика от WITHIN TEMPTATION
19 фев 2014
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Акустика от WITHIN TEMPTATION
12 фев 2014
:
Акустика от WITHIN TEMPTATION
7 фев 2014
:
Акустика от WITHIN TEMPTATION
5 фев 2014
:
Акустика от WITHIN TEMPTATION
3 фев 2014
:
Акустика от WITHIN TEMPTATION
2 фев 2014
:
Акустика от WITHIN TEMPTATION
28 янв 2014
:
Новое видео WITHIN TEMPTATION
28 янв 2014
:
Акустика от WITHIN TEMPTATION
15 янв 2014
:
WITHIN TEMPTATION отыграют акустический концерт в Лондоне
15 янв 2014
:
Вокалистка WITHIN TEMPTATION об участии XZIBIT'a в работе над новым альбомом
3 янв 2014
:
WITHIN TEMPTATION о 2013
20 дек 2013
:
Новое видео WITHIN TEMPTATION
17 дек 2013
:
Фрагмент нового трека WITHIN TEMPTATION
8 ноя 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома WITHIN TEMPTATION
27 сен 2013
:
Новое видео WITHIN TEMPTATION
13 сен 2013
:
TARJA TURUNEN на новом сингле WITHIN TEMPTATION
2 сен 2013
:
Новый ЕР WITHIN TEMPTATION выйдет в сентябре
24 авг 2013
:
Название нового сингла WITHIN TEMPTATION
7 авг 2013
:
WITHIN TEMPTATION на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT
12 июл 2013
:
Тизер нового сингла WITHIN TEMPTATION
23 апр 2013
:
Профессиональное видео c выступления WITHIN TEMPTATION
30 мар 2013
:
WITHIN TEMPTATION выпустят сборник кавер-версий
31 янв 2013
:
Новый альбом WITHIN TEMPTATION выйдет осенью
23 дек 2012
:
Новая кавер-версия WITHIN TEMPTATION
30 ноя 2012
:
Новая кавер-версия WITHIN TEMPTATION
29 ноя 2012
:
WITHIN TEMPTATION исполнили кавер-версию BRUNO MARS
17 ноя 2012
:
Новая кавер-версия от WITHIN TEMPTATION
10 ноя 2012
:
Новая кавер-версия от WITHIN TEMPTATION
19 окт 2012
:
Новая кавер-версия от WITHIN TEMPTATION
15 окт 2012
:
Кавер-версия от WITHIN TEMPTATION
13 окт 2012
:
Кавер-версия от WITHIN TEMPTATION
24 авг 2012
:
Трейлер юбилейного концерта WITHIN TEMPTATION
16 авг 2012
:
WITHIN TEMPTATION о визите в Чили
7 июл 2012
:
У WITHIN TEMPTATION уже готовы шесть песен для нового альбома
28 июн 2012
:
WITHIN TEMPTATION о визите в Перу
2 мар 2012
:
WITHIN TEMPTATION: видео из тура
12 янв 2012
:
WITHIN TEMPTATION: видео из тура
26 дек 2011
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Поздравления от WITHIN TEMPTATION
20 дек 2011
:
Новое видео WITHIN TEMPTATION
29 ноя 2011
:
WITHIN TEMPTATION: видео из тура
23 ноя 2011
:
WITHIN TEMPTATION: видео из тура
16 ноя 2011
:
WITHIN TEMPTATION: видео из тура
14 ноя 2011
:
WITHIN TEMPTATION в акустике
9 ноя 2011
:
WITHIN TEMPTATION: видео из тура
3 ноя 2011
:
WITHIN TEMPTATION: видео из тура
27 окт 2011
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WITHIN TEMPTATION: видео из тура
22 окт 2011
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WITHIN TEMPTATION: видео из тура
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WITHIN TEMPTATION: видео из тура
15 окт 2011
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WITHIN TEMPTATION отыграют благотворительное акустическое шоу
12 окт 2011
:
WITHIN TEMPTATION: видео из тура
11 окт 2011
:
Новое видео WITHIN TEMPTATION
11 окт 2011
:
WITHIN TEMPTATION: видео из тура
8 окт 2011
:
WITHIN TEMPTATION: видео из тура
5 окт 2011
:
WITHIN TEMPTATION представили нового турового гитариста
29 сен 2011
:
Ремикс-Ер от WITHIN TEMPTATION
20 сен 2011
:
Гитарист WITHIN TEMPTATION останется дома с детьми
14 сен 2011
:
Видео с выступления WITHIN TEMPTATION
21 авг 2011
:
WITHIN TEMPTATION в акустике
21 авг 2011
:
WITHIN TEMPTATION представляют свой комикс на Comic-Con
22 май 2011
:
Новый сингл WITHIN TEMPTATION
4 апр 2011
:
Видео с релиз-вечеринки WITHIN TEMPTATION
1 апр 2011
:
Новое видео WITHIN TEMPTATION
31 мар 2011
:
У вокалистки WITHIN TEMPTATION родился мальчик
29 мар 2011
:
Новое видео WITHIN TEMPTATION
22 мар 2011
:
Новый короткометражный фильм WITHIN TEMPTATION
22 фев 2011
:
Новый барабанщик в WITHIN TEMPTATION
18 фев 2011
:
Семплы с нового альбома WITHIN TEMPTATION
15 фев 2011
:
WITHIN TEMPTATION исполнили новый сингл в акустике
15 фев 2011
:
Трек-лист делюкс-издания WITHIN TEMPTATION
10 фев 2011
:
Третий эпизод WITHIN TEMPTATION TV
1 фев 2011
:
Короткометражный фильм "Mother Maiden" от WITHIN TEMPTATION
31 янв 2011
:
Новое видео WITHIN TEMPTATION
21 янв 2011
:
Новая песня WITHIN TEMPTATION
17 янв 2011
:
Новый трейлер WITHIN TEMPTATION
11 янв 2011
:
Трек-лист нового альбома WITHIN TEMPTATION
6 янв 2011
:
Обложка нового альбома WITHIN TEMPTATION
24 дек 2010
:
Второй эпизод WITHIN TEMPTATION TV
22 дек 2010
:
Вокалистка WITHIN TEMPTATION: "Новый трек не дает представления обо всём альбоме"
15 дек 2010
:
Новая песня WITHIN TEMPTATION
30 ноя 2010
:
Видеоапдейт от WITHIN TEMPTATION
26 ноя 2010
:
Вокалистка WITHIN TEMPTATION беременна, тур отложен
18 ноя 2010
:
Название нового альбома WITHIN TEMPTATION
27 июл 2010
:
WITHIN TEMPTATION анонсировали европейский тур
26 окт 2009
:
Видео с акустического выступления WITHIN TEMPTATION
28 сен 2009
:
Новое видео WITHIN TEMPTATION
21 сен 2009
:
Обложка и трек-лист концертного альбома WITHIN TEMPTATION
11 сен 2009
:
Новый сингл WITHIN TEMPTATION
12 авг 2009
:
Новый релиз WITHIN TEMPTATION
9 июн 2009
:
У вокалистки WITHIN TEMPTATION родился второй ребенок
30 мар 2009
:
WITHIN TEMPTATION: DVD "Black Symphony"' признан золотым в Голландии
26 фев 2009
:
Вокалистка WITHIN TEMPTATION вновь беременна
22 сен 2008
:
WITHIN TEMPTATION : Доступно видео с нового DVD
2 сен 2008
:
WITHIN TEMPTATION: видео "Forgiven" в сети
12 авг 2008
:
Клип вокалистки WITHIN TEMPTATION и Armin'a van Buuren'a в сети
5 авг 2008
:
Новый сингл от WITHIN TEMPTATION
18 июл 2008
:
Доступен трейлер нового DVD WITHIN TEMPTATION
15 май 2008
:
WITHIN TEMPTATION выпустят концертный DVD в сентябре
21 апр 2008
:
Вокалистка WITHIN TEMPTATION сотрудничает с ARMIN VAN BUUREN
12 янв 2008
:
Гитарист WITHIN TEMPTATION пропустит часть тура
17 дек 2007
:
WITHIN TEMPTATION подводят итоги 2007 года
27 ноя 2007
:
WITHIN TEMPTATION сняли концерт в Эйндховене для нового DVD
12 ноя 2007
:
WITHIN TEMPTATION в акустике
8 ноя 2007
:
Очередная награда WITHIN TEMPTATION
4 ноя 2007
:
WITHIN TEMPTATION получили награду MTV
30 окт 2007
:
WITHIN TEMPTATION удостоились наград
21 окт 2007
:
Новое видео от WITHIN TEMPTATION
18 окт 2007
:
WITHIN TEMPTATION начнут писать новый материал в декабре
3 окт 2007
:
Новый сингл WITHIN TEMPTATION
20 сен 2007
:
WITHIN TEMPTATION в преддверии "активной осени"
11 сен 2007
:
WITHIN TEMPTATION и Metropole Orchestra: совместный концерт
1 сен 2007
:
Переиздание WITHIN TEMPTATION
28 май 2007
:
WITHIN TEMPTATION : видео "The Howling" в сети
18 май 2007
:
WITHIN TEMPTATION: видео “Frozen” в сети
10 май 2007
:
WITHIN TEMPTATION : новый сингл 'The Howling'
21 фев 2007
:
Новый альбом WITHIN TEMPTATION будет включать технологию 'Opendisc'
9 фев 2007
:
Новый вариант клипа 'What Have You Done' WITHIN TEMPTATION
28 янв 2007
:
Новое видео WITHIN TEMPTATION
18 янв 2007
:
Детали нового сингла WITHIN TEMPTATION
16 янв 2007
:
Треклист нового альбома WITHIN TEMPTATION
7 янв 2007
:
Обложка и название нового альбома WITHIN TEMPTATION
21 дек 2006
:
Последние новости от WITHIN TEMPTATION
12 сен 2006
:
WITHIN TEMPTATION закончили сочинять материал для нового альбома
9 дек 2005
:
Вокалистка WITHIN TEMPTATION "разродилась"
29 сен 2005
:
Sharon из WITHIN TEMPTATION ждет ребёнка!
30 июн 2005
:
WITHIN TEMPTATION подписали контракт с ROADRUNNER RECORDS
30 май 2005
:
WITHIN TEMPTATION: опубликован новый клип
14 сен 2018
Новая песня
WITHIN TEMPTATION
WITHIN TEMPTATION опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Reckoning", в записи которой принимал участие вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix.Этот трек взят из нового альбома "Resist", выход которого намечен на 14 декабря:
01. The Reckoning (feat. Jacoby Shaddix)
02. Endless War
03. Raise Your Banner (feat. Anders Fridén)
04. Supernova
05. Holy Ground
06. In Vain
07. Firelight (feat. Jasper Steverlinck)
08. Mad World
09. Mercy Mirror
10. Trophy Hunter
+11
-3
(
10
)
SS-ULTRA
14 сен 2018, 23:04
Как отмечал в предыдущей новости, не понравилось, в отличии от предыдущей слитой песни.
Gustaff
14 сен 2018, 23:33
Согласен. Не цепляет. Шерон тоже как-то по староослиному голосит.
WarSong
14 сен 2018, 23:56
Нормальная песня
Blindman
15 сен 2018, 01:00
SS-ULTRA: так то не стал там писать, официально только в пятницу представили, тогда слили раньше времени и довольно быстро убрали
Песенка клевая, настроение альбома хорошее, не симфо сопли, хотя диско было б еще лучше
SS-ULTRA
15 сен 2018, 09:11
>>>официально только в пятницу представили, тогда слили раньше времени
А мне показалось, что что там было официальное лирик видео...Да не важно.
После нескольких прослушиваний как то не зашло, но моменты интересные есть.
Oloir
15 сен 2018, 14:37
Очень неплохо. В кои-то веки мрачно и тяжело - с присущим WT эстрадным задором. Судя по двум (полутора?) песням, новый альбом будет ощутимо мрачнее и олдскульнее, чем последние два диска. В целом есть ощущение (надежда), что WT напомнит себя саму периода 2004-2007 годов,
Oloir
15 сен 2018, 14:43
Впрочем, обложка альбома и промо-фото расстраивают. Опять же, надеялся на строгую стилистику а-ля The Silent Force
KILL GRAVE
15 сен 2018, 17:15
Лучший у них 2011 альбом.
Roses tears
15 сен 2018, 20:20
Песня, клевая. Видимо Papa Roach внесли свой вклад в тяжесть звука.
Virgo_ad_noctum
17 сен 2018, 04:42
Хоспадэ, они уже в космос полетели? :)
Послушала песню. Вообще ни о чем (то есть, смысла в тексте нет). По звучанию сойдет для одного раза. Переслушивать не буду.
WT начинали отлично, но опускаться начали уже на втором альбоме, а на предыдущем просто достигли дна. Видимо, падать уже дальше некуда было.
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SS-ULTRA
Gustaff
WarSong
Blindman
Песенка клевая, настроение альбома хорошее, не симфо сопли, хотя диско было б еще лучше
SS-ULTRA
А мне показалось, что что там было официальное лирик видео...Да не важно.
После нескольких прослушиваний как то не зашло, но моменты интересные есть.
Oloir
Oloir
KILL GRAVE
Roses tears
Virgo_ad_noctum
Послушала песню. Вообще ни о чем (то есть, смысла в тексте нет). По звучанию сойдет для одного раза. Переслушивать не буду.
WT начинали отлично, но опускаться начали уже на втором альбоме, а на предыдущем просто достигли дна. Видимо, падать уже дальше некуда было.
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