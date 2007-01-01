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*Within Temptation*



14 сен 2018 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

13 сен 2018 : 		 Новый альбом WITHIN TEMPTATION выйдет в декабре

24 дек 2017 : 		 Видео с выступления WITHIN TEMPTATION

22 авг 2016 : 		 TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к WITHIN TEMPTATION

28 июн 2016 : 		 WITHIN TEMPTATION планируют сюрпризы на новом альбоме

23 июн 2016 : 		 TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к WITHIN TEMPTATION

20 июн 2016 : 		 TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к WITHIN TEMPTATION

3 май 2016 : 		 WITHIN TEMPTATION открыли фестивальный сезон

7 мар 2016 : 		 WITHIN TEMPTATION на арфах

7 окт 2015 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION приглашает за кулисы

9 авг 2015 : 		 Гитарист WITHIN TEMPTATION: "Нам важно развиваться!"

14 апр 2015 : 		 WITHIN TEMPTATION в "Surprise Surprise"

27 янв 2015 : 		 WITHIN TEMPTATION о забавных историях в турне

1 янв 2015 : 		 Годовой видеоотчёт от WITHIN TEMPTATION

13 дек 2014 : 		 WITHIN TEMPTATION о планах на 2015 год

7 ноя 2014 : 		 Концертное видео WITHIN TEMPTATION

15 окт 2014 : 		 Вокалист AMARANTHE присоединился на сцене к WITHIN TEMPTATION

8 окт 2014 : 		 Трек-лист нового концертного релиза WITHIN TEMPTATION

2 окт 2014 : 		 Переиздание дебюта WITHIN TEMPTATION выйдет в ноябре

1 окт 2014 : 		 Концертный релиз WITHIN TEMPTATION выйдет в ноябре

1 июн 2014 : 		 WITHIN TEMPTATION: десятый эпизод турового дневника

24 май 2014 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION feat. XZIBIT

10 май 2014 : 		 WITHIN TEMPTATION: девятый эпизод турового дневника

4 май 2014 : 		 WITHIN TEMPTATION: восьмой эпизод турового дневника

27 апр 2014 : 		 WITHIN TEMPTATION: седьмой эпизод турового дневника

14 апр 2014 : 		 WITHIN TEMPTATION: пятый эпизод турового дневника

5 апр 2014 : 		 WITHIN TEMPTATION: четвертый эпизод турового дневника

30 мар 2014 : 		 WITHIN TEMPTATION: третий эпизод турового дневника

22 мар 2014 : 		 WITHIN TEMPTATION: второй эпизод турового дневника

15 мар 2014 : 		 WITHIN TEMPTATION: первый эпизод турового дневника

13 мар 2014 : 		 Акустика от WITHIN TEMPTATION

19 фев 2014 : 		 Акустика от WITHIN TEMPTATION

12 фев 2014 : 		 Акустика от WITHIN TEMPTATION

7 фев 2014 : 		 Акустика от WITHIN TEMPTATION

5 фев 2014 : 		 Акустика от WITHIN TEMPTATION

3 фев 2014 : 		 Акустика от WITHIN TEMPTATION

2 фев 2014 : 		 Акустика от WITHIN TEMPTATION

28 янв 2014 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

28 янв 2014 : 		 Акустика от WITHIN TEMPTATION

15 янв 2014 : 		 WITHIN TEMPTATION отыграют акустический концерт в Лондоне

15 янв 2014 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION об участии XZIBIT'a в работе над новым альбомом

3 янв 2014 : 		 WITHIN TEMPTATION о 2013

20 дек 2013 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

17 дек 2013 : 		 Фрагмент нового трека WITHIN TEMPTATION

8 ноя 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WITHIN TEMPTATION

27 сен 2013 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

13 сен 2013 : 		 TARJA TURUNEN на новом сингле WITHIN TEMPTATION

2 сен 2013 : 		 Новый ЕР WITHIN TEMPTATION выйдет в сентябре

24 авг 2013 : 		 Название нового сингла WITHIN TEMPTATION

7 авг 2013 : 		 WITHIN TEMPTATION на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

12 июл 2013 : 		 Тизер нового сингла WITHIN TEMPTATION

23 апр 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления WITHIN TEMPTATION

30 мар 2013 : 		 WITHIN TEMPTATION выпустят сборник кавер-версий

31 янв 2013 : 		 Новый альбом WITHIN TEMPTATION выйдет осенью

23 дек 2012 : 		 Новая кавер-версия WITHIN TEMPTATION

30 ноя 2012 : 		 Новая кавер-версия WITHIN TEMPTATION

29 ноя 2012 : 		 WITHIN TEMPTATION исполнили кавер-версию BRUNO MARS

17 ноя 2012 : 		 Новая кавер-версия от WITHIN TEMPTATION

10 ноя 2012 : 		 Новая кавер-версия от WITHIN TEMPTATION

19 окт 2012 : 		 Новая кавер-версия от WITHIN TEMPTATION

15 окт 2012 : 		 Кавер-версия от WITHIN TEMPTATION

13 окт 2012 : 		 Кавер-версия от WITHIN TEMPTATION

24 авг 2012 : 		 Трейлер юбилейного концерта WITHIN TEMPTATION

16 авг 2012 : 		 WITHIN TEMPTATION о визите в Чили

7 июл 2012 : 		 У WITHIN TEMPTATION уже готовы шесть песен для нового альбома

28 июн 2012 : 		 WITHIN TEMPTATION о визите в Перу

2 мар 2012 : 		 WITHIN TEMPTATION: видео из тура

12 янв 2012 : 		 WITHIN TEMPTATION: видео из тура

26 дек 2011 : 		 Поздравления от WITHIN TEMPTATION

20 дек 2011 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

29 ноя 2011 : 		 WITHIN TEMPTATION: видео из тура

23 ноя 2011 : 		 WITHIN TEMPTATION: видео из тура

16 ноя 2011 : 		 WITHIN TEMPTATION: видео из тура

14 ноя 2011 : 		 WITHIN TEMPTATION в акустике

9 ноя 2011 : 		 WITHIN TEMPTATION: видео из тура

3 ноя 2011 : 		 WITHIN TEMPTATION: видео из тура

27 окт 2011 : 		 WITHIN TEMPTATION: видео из тура

22 окт 2011 : 		 WITHIN TEMPTATION: видео из тура

18 окт 2011 : 		 WITHIN TEMPTATION: видео из тура

15 окт 2011 : 		 WITHIN TEMPTATION отыграют благотворительное акустическое шоу

12 окт 2011 : 		 WITHIN TEMPTATION: видео из тура

11 окт 2011 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

11 окт 2011 : 		 WITHIN TEMPTATION: видео из тура

8 окт 2011 : 		 WITHIN TEMPTATION: видео из тура

5 окт 2011 : 		 WITHIN TEMPTATION представили нового турового гитариста

29 сен 2011 : 		 Ремикс-Ер от WITHIN TEMPTATION

20 сен 2011 : 		 Гитарист WITHIN TEMPTATION останется дома с детьми

14 сен 2011 : 		 Видео с выступления WITHIN TEMPTATION

21 авг 2011 : 		 WITHIN TEMPTATION в акустике

21 авг 2011 : 		 WITHIN TEMPTATION представляют свой комикс на Comic-Con

22 май 2011 : 		 Новый сингл WITHIN TEMPTATION

4 апр 2011 : 		 Видео с релиз-вечеринки WITHIN TEMPTATION

1 апр 2011 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

31 мар 2011 : 		 У вокалистки WITHIN TEMPTATION родился мальчик

29 мар 2011 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

22 мар 2011 : 		 Новый короткометражный фильм WITHIN TEMPTATION

22 фев 2011 : 		 Новый барабанщик в WITHIN TEMPTATION

18 фев 2011 : 		 Семплы с нового альбома WITHIN TEMPTATION

15 фев 2011 : 		 WITHIN TEMPTATION исполнили новый сингл в акустике

15 фев 2011 : 		 Трек-лист делюкс-издания WITHIN TEMPTATION

10 фев 2011 : 		 Третий эпизод WITHIN TEMPTATION TV

1 фев 2011 : 		 Короткометражный фильм "Mother Maiden" от WITHIN TEMPTATION

31 янв 2011 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

21 янв 2011 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

17 янв 2011 : 		 Новый трейлер WITHIN TEMPTATION

11 янв 2011 : 		 Трек-лист нового альбома WITHIN TEMPTATION

6 янв 2011 : 		 Обложка нового альбома WITHIN TEMPTATION

24 дек 2010 : 		 Второй эпизод WITHIN TEMPTATION TV

22 дек 2010 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION: "Новый трек не дает представления обо всём альбоме"

15 дек 2010 : 		 Новая песня WITHIN TEMPTATION

30 ноя 2010 : 		 Видеоапдейт от WITHIN TEMPTATION

26 ноя 2010 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION беременна, тур отложен

18 ноя 2010 : 		 Название нового альбома WITHIN TEMPTATION

27 июл 2010 : 		 WITHIN TEMPTATION анонсировали европейский тур

26 окт 2009 : 		 Видео с акустического выступления WITHIN TEMPTATION

28 сен 2009 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

21 сен 2009 : 		 Обложка и трек-лист концертного альбома WITHIN TEMPTATION

11 сен 2009 : 		 Новый сингл WITHIN TEMPTATION

12 авг 2009 : 		 Новый релиз WITHIN TEMPTATION

9 июн 2009 : 		 У вокалистки WITHIN TEMPTATION родился второй ребенок

30 мар 2009 : 		 WITHIN TEMPTATION: DVD "Black Symphony"' признан золотым в Голландии

26 фев 2009 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION вновь беременна

22 сен 2008 : 		 WITHIN TEMPTATION : Доступно видео с нового DVD

2 сен 2008 : 		 WITHIN TEMPTATION: видео "Forgiven" в сети

12 авг 2008 : 		 Клип вокалистки WITHIN TEMPTATION и Armin'a van Buuren'a в сети

5 авг 2008 : 		 Новый сингл от WITHIN TEMPTATION

18 июл 2008 : 		 Доступен трейлер нового DVD WITHIN TEMPTATION

15 май 2008 : 		 WITHIN TEMPTATION выпустят концертный DVD в сентябре

21 апр 2008 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION сотрудничает с ARMIN VAN BUUREN

12 янв 2008 : 		 Гитарист WITHIN TEMPTATION пропустит часть тура

17 дек 2007 : 		 WITHIN TEMPTATION подводят итоги 2007 года

27 ноя 2007 : 		 WITHIN TEMPTATION сняли концерт в Эйндховене для нового DVD

12 ноя 2007 : 		 WITHIN TEMPTATION в акустике

8 ноя 2007 : 		 Очередная награда WITHIN TEMPTATION

4 ноя 2007 : 		 WITHIN TEMPTATION получили награду MTV

30 окт 2007 : 		 WITHIN TEMPTATION удостоились наград

21 окт 2007 : 		 Новое видео от WITHIN TEMPTATION

18 окт 2007 : 		 WITHIN TEMPTATION начнут писать новый материал в декабре

3 окт 2007 : 		 Новый сингл WITHIN TEMPTATION

20 сен 2007 : 		 WITHIN TEMPTATION в преддверии "активной осени"

11 сен 2007 : 		 WITHIN TEMPTATION и Metropole Orchestra: совместный концерт

1 сен 2007 : 		 Переиздание WITHIN TEMPTATION

28 май 2007 : 		 WITHIN TEMPTATION : видео "The Howling" в сети

18 май 2007 : 		 WITHIN TEMPTATION: видео “Frozen” в сети

10 май 2007 : 		 WITHIN TEMPTATION : новый сингл 'The Howling'

21 фев 2007 : 		 Новый альбом WITHIN TEMPTATION будет включать технологию 'Opendisc'

9 фев 2007 : 		 Новый вариант клипа 'What Have You Done' WITHIN TEMPTATION

28 янв 2007 : 		 Новое видео WITHIN TEMPTATION

18 янв 2007 : 		 Детали нового сингла WITHIN TEMPTATION

16 янв 2007 : 		 Треклист нового альбома WITHIN TEMPTATION

7 янв 2007 : 		 Обложка и название нового альбома WITHIN TEMPTATION

21 дек 2006 : 		 Последние новости от WITHIN TEMPTATION

12 сен 2006 : 		 WITHIN TEMPTATION закончили сочинять материал для нового альбома

9 дек 2005 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION "разродилась"

29 сен 2005 : 		 Sharon из WITHIN TEMPTATION ждет ребёнка!

30 июн 2005 : 		 WITHIN TEMPTATION подписали контракт с ROADRUNNER RECORDS

30 май 2005 : 		 WITHIN TEMPTATION: опубликован новый клип

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|||| 14 сен 2018

Новая песня WITHIN TEMPTATION

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WITHIN TEMPTATION опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Reckoning", в записи которой принимал участие вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix.Этот трек взят из нового альбома "Resist", выход которого намечен на 14 декабря:

01. The Reckoning (feat. Jacoby Shaddix)

02. Endless War

03. Raise Your Banner (feat. Anders Fridén)

04. Supernova

05. Holy Ground

06. In Vain

07. Firelight (feat. Jasper Steverlinck)

08. Mad World

09. Mercy Mirror

10. Trophy Hunter



WITHIN TEMPTATION: Lyric Video For New Single 'The Reckoning' Featuring PAPA ROACH's JACOBY SHADDIX








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КомментарииСкрыть/показать 10 )

SS-ULTRA
14 сен 2018, 23:04		Как отмечал в предыдущей новости, не понравилось, в отличии от предыдущей слитой песни.

Gustaff
14 сен 2018, 23:33		Согласен. Не цепляет. Шерон тоже как-то по староослиному голосит.

WarSong
14 сен 2018, 23:56		Нормальная песня

Darkside.ru MemberBlindman
15 сен 2018, 01:00		SS-ULTRA: так то не стал там писать, официально только в пятницу представили, тогда слили раньше времени и довольно быстро убрали

Песенка клевая, настроение альбома хорошее, не симфо сопли, хотя диско было б еще лучше

SS-ULTRA
15 сен 2018, 09:11		>>>официально только в пятницу представили, тогда слили раньше времени

А мне показалось, что что там было официальное лирик видео...Да не важно.
После нескольких прослушиваний как то не зашло, но моменты интересные есть.

Oloir
15 сен 2018, 14:37		Очень неплохо. В кои-то веки мрачно и тяжело - с присущим WT эстрадным задором. Судя по двум (полутора?) песням, новый альбом будет ощутимо мрачнее и олдскульнее, чем последние два диска. В целом есть ощущение (надежда), что WT напомнит себя саму периода 2004-2007 годов,

Oloir
15 сен 2018, 14:43		Впрочем, обложка альбома и промо-фото расстраивают. Опять же, надеялся на строгую стилистику а-ля The Silent Force

KILL GRAVE
15 сен 2018, 17:15		Лучший у них 2011 альбом.

Roses tears
15 сен 2018, 20:20		Песня, клевая. Видимо Papa Roach внесли свой вклад в тяжесть звука.

Virgo_ad_noctum
17 сен 2018, 04:42		Хоспадэ, они уже в космос полетели? :)
Послушала песню. Вообще ни о чем (то есть, смысла в тексте нет). По звучанию сойдет для одного раза. Переслушивать не буду.
WT начинали отлично, но опускаться начали уже на втором альбоме, а на предыдущем просто достигли дна. Видимо, падать уже дальше некуда было.


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