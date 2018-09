17 сен 2018



Новый ЕР BRAND OF SACRIFICE выйдет осенью Unique Leader Records объявили о заключении контракта брутал дэт/хардкор командой BRAND OF SACRIFICE и выпустят дебютный ЕР, The Interstice, девятого ноября:



"Eclipse"

"Casca"

"Conviction"

"Millenium"

"Crimson"













+0 -1









просмотров: 129