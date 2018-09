все новости группы







17 сен 2018 : Новое видео STELLAR CIRCUITS



17 сен 2018



Новое видео STELLAR CIRCUITS "Go With Your Ghost", новое видео американской прогрессив рок/металл группы STELLAR CIRCUITS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, выходящего второго ноября. Продюсером материала был Jamie King (Between The Buried And Me, Scale The Summit, The Contortionist):



"Nocturnal Visitor"

"Skylights"

"Fell Under A Spell"

"Sleepless Goddess"

"Lose The Forest For The Trees"

"Rorschach"

"Go With Your Ghost"

"Matrioshka"

"Goblin Valley"

"The Polar Dream"

