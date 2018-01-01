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*Stellar Circuits*



17 сен 2018 : 		 Новое видео STELLAR CIRCUITS

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Новое видео STELLAR CIRCUITS

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"Go With Your Ghost", новое видео американской прогрессив рок/металл группы STELLAR CIRCUITS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, выходящего второго ноября. Продюсером материала был Jamie King (Between The Buried And Me, Scale The Summit, The Contortionist):

"Nocturnal Visitor"
"Skylights"
"Fell Under A Spell"
"Sleepless Goddess"
"Lose The Forest For The Trees"
"Rorschach"
"Go With Your Ghost"
"Matrioshka"
"Goblin Valley"
"The Polar Dream"
"Ways We Haunt"

STELLAR CIRCUITS - Progressive Metal Quartet To Release Ways We Haunt Album In November; "Go With Your Ghost" Music Video Streaming






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