15 сен 2018



Видео с текстом от DYNAZTY DYNAZTY опубликовали официальное видео с текстом на песню “Firesign”, которая взята из выходящего 28 сентября на AFM Records альбома “Firesign”:



01. Breathe With Me



02. The Grey



03. In The Arms Of A Devil



04. My Darkest Hour



05. Ascension



06. Firesign



07. Closing Doors



08. Follow Me



09. Let Me Dream Forever



10. Starfall



11. The Light Inside The Tunnel



















+3 -3









просмотров: 568