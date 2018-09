15 сен 2018



Новая песня TRIBULATION “Nightbound”, новая песня группы TRIBULATION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из специального ЕР “Nightbound”, выход которого состоялся 14 сентября специально к старту североамериканского тура. Сингл доступен в следующих вариантах:



Transparent blue vinyl – 100 copies / CM Webshop Europe

White vinyl – 200 copies / CM Distro Europe

Dark green vinyl –100 copies / At band’s webstore via Kingsroad

Transparent red vinyl – 100 copies / From the band on tour

Black vinyl – 500 copies / CM Distro Europe























+0 -3



( 1 )





просмотров: 697