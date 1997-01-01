Новая песня TRIBULATION

“Nightbound”, новая песня группы TRIBULATION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из специального ЕР “Nightbound”, выход которого состоялся 14 сентября специально к старту североамериканского тура. Сингл доступен в следующих вариантах:
Transparent blue vinyl – 100 copies / CM Webshop Europe
White vinyl – 200 copies / CM Distro Europe
Dark green vinyl –100 copies / At band’s webstore via Kingsroad
Transparent red vinyl – 100 copies / From the band on tour
Black vinyl – 500 copies / CM Distro Europe
havahej
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