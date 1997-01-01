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*Tribulation*



15 сен 2018 : 		 Новая песня TRIBULATION

7 авг 2018 : 		 Новый ЕР TRIBULATION выйдет осенью

19 мар 2018 : 		 Новое видео TRIBULATION

13 янв 2018 : 		 Новое видео TRIBULATION

23 дек 2017 : 		 Новое видео TRIBULATION

18 ноя 2017 : 		 Новое видео TRIBULATION

8 ноя 2017 : 		 Новые релизы TRIBULATION выйдут зимой

13 сен 2017 : 		 TRIBULATION приступили к записи

5 июн 2017 : 		 TRIBULATION расстались с барабанщиком

18 июл 2016 : 		 Дебют TRIBULATION выйдет на виниле

21 дек 2015 : 		 Новый ЕР TRIBULATION выйдет в январе

22 окт 2015 : 		 Новое видео TRIBULATION

22 апр 2015 : 		 Новое видео TRIBULATION

12 апр 2015 : 		 Новая песня TRIBULATION

19 фев 2015 : 		 Новая песня TRIBULATION

22 янв 2015 : 		 TRIBULATION планируют выпуск сингла

29 ноя 2014 : 		 TRIBULATION на Century Media Records

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|||| 15 сен 2018

Новая песня TRIBULATION

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“Nightbound”, новая песня группы TRIBULATION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из специального ЕР “Nightbound”, выход которого состоялся 14 сентября специально к старту североамериканского тура. Сингл доступен в следующих вариантах:

Transparent blue vinyl – 100 copies / CM Webshop Europe
White vinyl – 200 copies / CM Distro Europe
Dark green vinyl –100 copies / At band’s webstore via Kingsroad
Transparent red vinyl – 100 copies / From the band on tour
Black vinyl – 500 copies / CM Distro Europe

TRIBULATION Streaming New Single "Nightbound"










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КомментарииСкрыть/показать 1 )

havahej
16 сен 2018, 04:46		Песня не новая, она с альбома. Выпуск её как ЕР - бессмысленен.


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