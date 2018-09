15 сен 2018



Новое видео DARK SARAH "Sky Sailing", новое видео группы DARK SARAH, доступно для просмотра ниже. Этот трек будет включен в новую работу, "The Golden Moth", выход которой намечен на двадцать первое сентября на Inner Wound Recordings:



01. Desert Rose



02. Trespasser



03. Wheel



04. My Beautiful Enemy



05. I Once Had Wings



06. Pirates



07. Sky Sailing



08. Wish



09. Gods Speak



10. Promise



11. Golden Moth



12. The Gate Of Time





















+0 -2









просмотров: 727