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*Deicide*



15 сен 2018 : 		 Новое видео DEICIDE

10 авг 2018 : 		 Новая песня DEICIDE

15 июл 2018 : 		 Лирик-видео DEICIDE

29 июн 2018 : 		 Новый альбом DEICIDE выйдет осенью

27 апр 2018 : 		 Видеотрейлер к виниловому перизданию DEICIDE "Of The Stench Of Redemption"

25 апр 2018 : 		 DEICIDE переиздадут "Scars Of The Crucifix" на виниле в мае

5 фев 2018 : 		 DEICIDE возобновили работу

22 ноя 2016 : 		 DEICIDE расстались с гитаристом

5 окт 2016 : 		 DEICIDE завершили запись ударных

9 авг 2016 : 		 Лидер DEICIDE: «Corey, а не лососнуть ли тебе тунца?»

16 май 2016 : 		 У DEICIDE есть «восемь-девять» песен

15 июн 2015 : 		 Видео с выступления DEICIDE

29 дек 2014 : 		 У DEICIDE уже есть песни для нового альбома

16 дек 2014 : 		 Видео с выступления DEICIDE

4 ноя 2014 : 		 GLEN BENTON не одобряет сатанинские шоу BEHEMOTH и WATAIN

5 дек 2013 : 		 Новое видео DEICIDE

1 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от DEICIDE

1 окт 2013 : 		 Новая песня DEICIDE

24 сен 2013 : 		 Обложка нового альбома DEICIDE

2 сен 2013 : 		 Новый альбом DEICIDE выйдет в ноябре

22 авг 2013 : 		 Название и трек-лист нового альбома DEICIDE

20 авг 2013 : 		 DEICIDE завершили запись вокала

3 апр 2013 : 		 Видео с выступления DEICIDE

26 фев 2013 : 		 DEICIDE завершили запись ритм-партий

15 фев 2013 : 		 DEICIDE назвали имя продюсера

13 дек 2012 : 		 Видео с выступления DEICIDE

5 окт 2012 : 		 Барабанщик DEICIDE в новом хардкор-проекте с участниками CANNIBAL CORPSE, Ex-TERROR

10 апр 2012 : 		 Фронтмен DEICIDE назвал Dave’а Mustaine’а «выпавшей прямой кишкой»

30 мар 2012 : 		 Видео с выступления DEICIDE

8 мар 2012 : 		 Качественное видео с выступления DEICIDE

25 фев 2012 : 		 Новое видео DEICIDE

24 июн 2011 : 		 Видео с выступления DEICIDE

13 мар 2011 : 		 Бывший гитарист DEICIDE: GLEN BENTON ненавидит меня больше, чем Иисуса

12 мар 2011 : 		 Видео с выступления DEICIDE

22 фев 2011 : 		 Видео с выступления DEICIDE

13 фев 2011 : 		 Новый альбом DEICIDE в сети

8 фев 2011 : 		 Трейлер нового альбома DEICIDE

25 янв 2011 : 		 Новая песня DEICIDE

11 янв 2011 : 		 Новая песня DEICIDE

2 дек 2010 : 		 Обложка нового альбома DEICIDE

28 ноя 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома DEICIDE

12 май 2008 : 		 DEICIDE: новый альбом доступен для прослушивания

14 апр 2008 : 		 DEICIDE: Glen'а Benton'а в президенты!

22 фев 2008 : 		 DEICIDE: новая песня в сети

2 ноя 2007 : 		 Ralph Santolla снова в DEICIDE?

25 май 2007 : 		 Пути DEICIDE и Ralph'a Santolla разошлись

31 янв 2007 : 		 Концерты DEICIDE в России отменены

26 янв 2007 : 		 Ударник DEICIDE арестован по подозрению в ограблении

8 янв 2007 : 		 DEICIDE открыли европейский тур без Glen'a Bentona'a

19 дек 2006 : 		 DEICIDE : Подробности о концертном DVD

1 дек 2006 : 		 DVD DEICIDE "Doomsday In L.A." выйдет в январе

1 ноя 2006 : 		 DEICIDE сняли концерт в Чикаго для DVD

24 авг 2006 : 		 Видеоклип DEICIDE запрещен в Великобритании

20 авг 2006 : 		 Новый альбом DEICIDE в сети

2 авг 2006 : 		 Новый альбом DEICIDE выйдет в четырех вариантах

20 июл 2006 : 		 Видеоклип DEICIDE "Homage For Satan" в сети

27 май 2006 : 		 Перенесен срок выхода нового альбома DEICIDE

13 май 2006 : 		 Обложка к новому альбому DEICIDE опубликована в сети

27 мар 2006 : 		 DEICIDE: репортаж из студии о записи "The Stench of Redemption"

5 мар 2006 : 		 Glen Benton (DEICIDE): "Я ненавижу братьев Hoffman больше всего на свете"

19 янв 2006 : 		 DEICIDE выложили новый трек

13 дек 2005 : 		 DEICIDE: DVD "When London Burns" в январе

24 окт 2005 : 		 DEICIDE пишут новый материал

17 июл 2005 : 		 На концерте DEICIDE арестовано 15 человек

12 июл 2002 : 		 Deicide работают над новым материалом.

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|||| 15 сен 2018

Новое видео DEICIDE

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“Defying The Sacred”, новое видео группы DEICIDE, доступна для просмотра ниже. Она взята из альбома "Overtures Of Blasphemy", выпущенного 14 сентября на Century Media.

Альбом будет доступен в следующих форматах:

• стандартный CD;
• лимитированный бокс-сет, в который входят CD, металлическая подвеска, набор стикеров и нашивка;
• 180-граммовый винил;
• цифровой формат.

Виниловая версия будет представлена в следующих вариантах:

• чёрный винил — без ограничений;
• серебряный винил — 100 копий, только в CM Distro Europe;
• прозрачный винил — 200 копий, в онлайн-магазинах;
• белый винил — 200 копий, только на Nuclear Blast;
• прозрачно-красный винил — 200 копий, только на EMP.

Трек-лист:

"One With Satan"
"Crawled From The Shadows"
"Seal The Tomb Below"
"Compliments Of Christ"
"All That Is Evil"
"Excommunicated"
"Anointed In Blood"
"Crucified Soul Of Salvation"
"Defying The Sacred"
"Consumed By Hatred"
"Flesh, Power, Dominion"
"Destined To Blasphemy"

DEICIDE Premier "Defying The Sacred" Music Video; New Album Out Now








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КомментарииСкрыть/показать 8 )

dek
15 сен 2018, 20:56		Металл издох, от металла, больше не исходит угрозы и опасности, как в 80-90- е, Он не волнует и не будоражит...
Альбом DEICIDE, великолепен, но я его не боюсь...

KILL GRAVE
16 сен 2018, 00:05		Какие злые рожи на плакате.

Hatefrost
16 сен 2018, 01:35		да, все так и еть dek, только называется это по другому, и имя этому демону - МИСТЕРИЯ, всем интересно только то что не изведано - остальное вызывает похуізм. И так во всем что происходит вокруг нас, если нету занавеса за тем чем ты интересуешься, то интерес пропадает....

Lifestalker
16 сен 2018, 08:16		Ну и ebalo у Глена на фото, хахаха

OlegZ
16 сен 2018, 10:46		Ничего себе какая песня мелодичная. А гитары KD золотого периода напомнили.

Exceptional
16 сен 2018, 11:00		Not bad

HLL
16 сен 2018, 17:31		лысеет ?

Whiterey
17 сен 2018, 07:23		Так у Глена же вроде всегда такое ебало


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