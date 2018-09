15 сен 2018



Новое видео DEICIDE “Defying The Sacred”, новое видео группы DEICIDE, доступна для просмотра ниже. Она взята из альбома "Overtures Of Blasphemy", выпущенного 14 сентября на Century Media.



Альбом будет доступен в следующих форматах:



• стандартный CD;

• лимитированный бокс-сет, в который входят CD, металлическая подвеска, набор стикеров и нашивка;

• 180-граммовый винил;

• цифровой формат.



Виниловая версия будет представлена в следующих вариантах:



• чёрный винил — без ограничений;

• серебряный винил — 100 копий, только в CM Distro Europe;

• прозрачный винил — 200 копий, в онлайн-магазинах;

• белый винил — 200 копий, только на Nuclear Blast;

• прозрачно-красный винил — 200 копий, только на EMP.



Трек-лист:



"One With Satan"

"Crawled From The Shadows"

"Seal The Tomb Below"

"Compliments Of Christ"

"All That Is Evil"

"Excommunicated"

"Anointed In Blood"

"Crucified Soul Of Salvation"

"Defying The Sacred"

"Consumed By Hatred"

"Flesh, Power, Dominion"

"Destined To Blasphemy"



















