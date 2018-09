15 сен 2018



Концертное видео KADAVAR "Into The Night", официальное концертное видео группы KADAVAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового концертного релиза, который будет доступен в качестве бонуса к туровому изданию альбома "Rough Times":



Rough Times tour edition bonus CD



"Skeleton Blues"

"Doomsday Machine"

"Pale Blue Eyes"

"Into The Wormhole"

"The Old Man"

"Die Baby Die"

"Black Sun"

"Living In Your Head"

"Into The Night"

"Forgotten Past"

"Tibulation Nation"

"Purple Sage"



Live in Copenhagen Vinyl



"Skeleton Blues"

"Doomsday Machine"

"Pale Blue Eyes"

"Into The Wormhole"

"The Old Man"

"Die Baby Die"

"Black Sun"

"Living In Your Head"

"Into The Night"

"Forgotten Past"

"Tibulation Nation"

"Purple Sage"

"All Our Thoughts"

"Come Back Life"





















