17 сен 2018



Видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS Фэн-видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, проекта бывшего участника PANTERA и нынешнего фронтмена DOWN/SUPERJOINT Филипа Ансельмо, можно увидеть ниже. Группа выступила в Harrisburg Midtown Arts Center, Харрисбург, штат Пеннсильвания, США.































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