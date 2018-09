17 сен 2018



Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS 13 сентября SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выступили в клубе Whisky A Go Go в Западном Голливуде, штат Калифорния, США. Видео доступно ниже.



Сет-лист выступления:



01. Avalon



02. Halo



03. Standing In The Sun



04. Back From Cali



05. Wicked Stone



06. Mind Your Manners



07. Ghost



08. Bent To Fly



09. You're A Lie



10. Beneath The Savage Sun



11. The Dissident



12. Doctor Alibi (Todd Kerns on vocals)



13. My Antidote



14. Rocket Queen (GUNS N' ROSES cover)



15. Starlight



16. Serve You Right



17. Driving Rain



18. World On Fire



Бис:



9. The Call Of The Wild



20. Anastasia































