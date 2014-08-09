17 сен 2018



Профессиональное видео с выступления METALLICA Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в Alerus Center, Grand Forks, North Dakota, доступно ниже. На концерт пришло 17 000 человек из возможных 21 000.



«Мы не побили рекорд посещаемости, однако сборы прекрасные и мы очень ценим такой отклик аудитории» — говорит Anna Rosburg, генеральный менеджер площадки.



















+4 -1









просмотров: 599

