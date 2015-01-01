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*Almanac*



19 сен 2018 : 		 Видео с выступления ALMANAC в Португалии

14 авг 2018 : 		 ALMANAC в Корее

18 янв 2018 : 		 ANDY B. FRANCK ушел из ALMANAC

20 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от ALMANAC

17 ноя 2017 : 		 Видеоприветствие от ALMANAC

9 ноя 2017 : 		 Трейлер нового альбома ALMANAC

3 ноя 2017 : 		 Трейлер нового альбома ALMANAC

24 окт 2017 : 		 Концертное видео ALMANAC

12 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома ALMANAC

29 сен 2017 : 		 Новое видео ALMANAC

7 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома ALMANAC

28 июл 2017 : 		 Новый альбом ALMANAC выйдет осенью

19 май 2016 : 		 Видео с текстом от ALMANAC

11 мар 2016 : 		 Видео с текстом от ALMANAC

30 янв 2016 : 		 Новое видео ALMANAC

16 дек 2015 : 		 Трек-лист нового альбома ALMANAC

17 ноя 2015 : 		 Видео с выступления ALMANAC

6 ноя 2015 : 		 Новый альбом ALMANAC выйдет в марте

28 май 2015 : 		 ALMANAC на Nuclear Blast

3 апр 2015 : 		 VICTOR SMOLSKI основал ALMANAC

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Видео с выступления ALMANAC в Португалии

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ALMANAC недавно закончили свой фестивальный сезон 2018 года. Чтобы отметить это, группа опубликовала несколько концертных видео, чтобы показать фэнам, что они могли пропустить. Видео доступно ниже.

Комментирует Victor Smolski: «Летний фестивальный тур этого года был потрясающим! Мы отыграли фантастической шоу на фестивале JUMF в Южной Корее, где побывали впервые. Этот концерт, включая яркое световое шоу, был записан для предстоящего DVD. Машина ALMANAC никогда ещё не работала так слаженно, как в этот раз! Кроме того, мы были хэдлайнерами фестиваля Milagre в Португалии, где наш новый вокалист Patrick Sühl снова доказал, что он является отличной заменой для наших прошлых вокалистов David'а Readman'а и Andy B. Franck'а и имеет свой собственный стиль.

И последнее, но не менее важное: мы были приглашены выступить на моём любимом фестивале этого сезона — Werner Rennen. Я мог бы работать там с моей гоночной командой в течение 4-х дней на двух треках на полной мощности. Мы даже забрали один из трофеев домой. В воскресенье ALMANAC выступили на Kesseldrom Stage и получили много удовольствия вместе со своими фэнами! Спасибо каждому из вас за безмерную поддержку! Увидимся в следующем туре, который уже на подходе!»

ALMANAC Release Live Video Footage From Portugal's Milagre Metaleiro Festival








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