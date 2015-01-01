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Видео с выступления ALMANAC в Португалии ALMANAC недавно закончили свой фестивальный сезон 2018 года. Чтобы отметить это, группа опубликовала несколько концертных видео, чтобы показать фэнам, что они могли пропустить. Видео доступно ниже.



Комментирует Victor Smolski: «Летний фестивальный тур этого года был потрясающим! Мы отыграли фантастической шоу на фестивале JUMF в Южной Корее, где побывали впервые. Этот концерт, включая яркое световое шоу, был записан для предстоящего DVD. Машина ALMANAC никогда ещё не работала так слаженно, как в этот раз! Кроме того, мы были хэдлайнерами фестиваля Milagre в Португалии, где наш новый вокалист Patrick Sühl снова доказал, что он является отличной заменой для наших прошлых вокалистов David'а Readman'а и Andy B. Franck'а и имеет свой собственный стиль.



И последнее, но не менее важное: мы были приглашены выступить на моём любимом фестивале этого сезона — Werner Rennen. Я мог бы работать там с моей гоночной командой в течение 4-х дней на двух треках на полной мощности. Мы даже забрали один из трофеев домой. В воскресенье ALMANAC выступили на Kesseldrom Stage и получили много удовольствия вместе со своими фэнами! Спасибо каждому из вас за безмерную поддержку! Увидимся в следующем туре, который уже на подходе!»



















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