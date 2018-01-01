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Stonedirt







17 сен 2018 : Новое видео STONEDIRT

22 авг 2018 : Новое видео STONEDIRT



17 сен 2018



Новое видео STONEDIRT “Steadfast”, новое видео венгерской грув/трэш группы STONEDIRT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Backlash-Zone, выходящего 14 сентября на Nail Records:



“Steadfast”

“In Metal We Trust”

“Rebel Revolution”

“Unbreakable”

“Beyond Control”

“Worms Of Despair”

“Cosy Coffin Rot”

“Desolation Hammer”

“Ambivalent Recreated Humanization”

















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