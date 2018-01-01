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17 сен 2018
Новое видео STONEDIRT
“Steadfast”, новое видео венгерской грув/трэш группы STONEDIRT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Backlash-Zone, выходящего 14 сентября на Nail Records:
“Steadfast”
“In Metal We Trust”
“Rebel Revolution”
“Unbreakable”
“Beyond Control”
“Worms Of Despair”
“Cosy Coffin Rot”
“Desolation Hammer”
“Ambivalent Recreated Humanization”
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