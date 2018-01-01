Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Я не общаюсь с ACCEPT» [30]
*Новое видео BEHEMOTH [25]
*MICHAEL SCHENKER: «UFO и SCORPIONS просто дурачат народ объявлениями о... [21]
*Наш канал на Яндекс Дзен [21]
*DARKTHRONE работают над новым альбомом [13]
*
[= ||| все новости группы



*Stonedirt*



17 сен 2018 : 		 Новое видео STONEDIRT

22 авг 2018 : 		 Новое видео STONEDIRT

| - |
|||| 17 сен 2018

Новое видео STONEDIRT

*
zoom
*
* *
“Steadfast”, новое видео венгерской грув/трэш группы STONEDIRT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Backlash-Zone, выходящего 14 сентября на Nail Records:

“Steadfast”
“In Metal We Trust”
“Rebel Revolution”
“Unbreakable”
“Beyond Control”
“Worms Of Despair”
“Cosy Coffin Rot”
“Desolation Hammer”
“Ambivalent Recreated Humanization”

STONEDIRT вЂ“ Backlash-Zone Album Out Now; вЂњSteadfastвЂќ Video Streaming







Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 142

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Butcher Babies Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,33172702789307    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом