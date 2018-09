17 сен 2018



Новое видео GROUNDBREAKER "Will It Make You Love Me", новое видео группы GROUNDBREAKER, в состав которой входят Steve Overland из FM и Robert Säll из WORK OF ART и W.E.T., доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Groundbreaker", выход которого состоялся 14 сентября на Frontiers Music Srl:



01. Over My Shoulder



02. Will It Make You Love Me



03. Eighteen Til I Die



04. Only Time Will Tell



05. Tonight



06. Standing Up For Love



07. Something Worth Fighting For



08. The Sound Of A Broken Heart



09. The First Time



10. The Days Of Our Life



11. The Way It Goes





















