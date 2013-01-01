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17 сен 2018
HAKEN о новом альбоме
HAKEN выпустят новую работу, получившую название Vector, 26 октября — она будет доступна в виде двойного диджипака (с диском инструментальных композиций), двойного винила с CD и в цифровом варианте. Продюсерами материала были сами участники, запись и сведение проводил Adam ‘Nolly’ Getgood (Periphery, Devin Townsend Project), а за оформление отвечал Blacklake.
Трек-лист:
"Clear"
"The Good Doctor"
"Puzzle Box"
"Veil"
"Nil By Mouth"
"Host"
"A Cell Divides"
Вторая часть интервью с рассказом об этой работе доступна ниже.
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