17 сен 2018



HAKEN о новом альбоме HAKEN выпустят новую работу, получившую название Vector, 26 октября — она будет доступна в виде двойного диджипака (с диском инструментальных композиций), двойного винила с CD и в цифровом варианте. Продюсерами материала были сами участники, запись и сведение проводил Adam ‘Nolly’ Getgood (Periphery, Devin Townsend Project), а за оформление отвечал Blacklake.



Трек-лист:



"Clear"

"The Good Doctor"

"Puzzle Box"

"Veil"

"Nil By Mouth"

"Host"

"A Cell Divides"



Вторая часть интервью с рассказом об этой работе доступна ниже.





















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