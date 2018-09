17 сен 2018



Новое видео MADBALL " Freight Train", новое видео группы MADBALL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "For The Cause", выходящего 15 июня на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. Smile Now Pay Later

02. Rev Up (feat. Sick Jacken)

03. Freight Train

04. Tempest

05. Old Fashioned

06. Evil Ways (feat. Ice-T)

07. Lone Wolf

08. Damaged Goods

09. The Fog (feat. Tim Timebomb & Steve Whale)

10. Es Tu Vida

11. For You

12. For The Cause

13. Confessions (bonus track; CD and LP only)















